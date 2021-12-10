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19 минут назад

Крым ужесточил требования для въезда иностранцев

В Крыму приняли решение об ужесточении требований для въезжающих в регион граждан иностранных государств из-за COVID-19. Соответствующий указ подписал глава полуострова Сергей Аксенов. Документ доступен на портале правительства Крыма.

Крым ужесточил требования для въезда иностранцев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В частности, иностранцам и лицам без гражданства при пересечении госграницы полуострова необходимо иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее 48 часов до прибытия. В аэропорту им придется пройти тестирование еще раз, а также заполнить анкету.

Иностранных студентов также будут проверять с помощью ПЦР-теста в течение 72 часов и при себе им нужно иметь его отрицательный результат по прибытию в Крым.

Кроме того, согласно указу, лицам прибывшим из ряда государств Африки и Гонконга нужно будет находиться на самоизоляции в течении двух недель, проходя непрерывное медицинское наблюдение и ежедневное обследование методом ПЦР.

Общество,Сергей Аксенов,
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