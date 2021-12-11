Россия полностью закрыла въезд из девяти стран

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое полностью запрещает въезд в страну из девяти африканских стран и Гонконга из-за распространения коронавируса и появления нового штамма «омикрон». Соответствующий документ опубликован в пятницу, 10 декабря, на официальном портале правовой информации.

С 28 ноября в России уже действуют ограничения на въезд для граждан из данных стран, но тогда были исключения для владельцев дипломатических паспортов и служебных виз, а также некоторых других категорий граждан. В новом постановлении сказано, что существовавшие ранее исключения больше не действуют.