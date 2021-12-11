Россиянам назвали ключевые изменения в их жизни в новом году

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16 минут назад

Депутат ГД рассказала об изменениях в жизни россиян в 2022 году

В 2022 году в России упростят налоговую систему, займутся цифровизацией и будут улучшать экологическую обстановку. Об этом рассказала член комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в разговоре с URA.RU.

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Фото: ТАССТАСС

«Ожидается множество законопроектов, улучшающих экологическую обстановку. Можно ждать изменений по налоговой системе, которые будут упрощать налоговые выплаты. В частности, мы ждем единого налога для бизнеса. Это очень удобно для самозанятых», — рассказала Бессараб.

Депутат отметила, что Россия планирует идти по пути цифровизации. Так, уже с 2022 года будет широко использоваться беззаявительный порядок получения целого ряда социальных выплат.

«Людям не нужно будет стоять в очередях. Это касается материнского капитала, некоторых пенсионных выплат. Например, социальная пенсия будет выплачиваться дистанционно, по электронному заявлению», — подчеркнула Бессараб.

По словам депутата, уже к 2030 году Россия планирует добиться полного цифрового равенства. Это, например, имеет большое значение для дистанционного обучения, отметила Бессараб.

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Депутат также сообщила, что в 2022 году в России вырастет часть социальных выплат. Ранее вице-премьер России Александр Новак завил, что в 2022 году также ожидается полное восстановление рынка нефти, пишет RT.

Общество,Светлана Бессараб,Александр Новак,Госдума,РИА Ura.ru,
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