Полная переоценка и ретроградность: как правильно встретить Год Тигра

Астролог Татьяна Кирилова рассказала, в чем лучше встречать новый 2022 год. Рекомендации она выстроила на основании «предпочтений» покровителя года – Голубого Водяного Тигра, сообщает «Слово и Дело».

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Она уточнила, что строгий выдержанный стиль, величие, грациозность являются основными критериями в выборе нарядов в год Тигра.

«Новый 2022 год начинается с полной переоценки своего стиля и гардероба, а также в установлении новых трендов в моде. Этому будет способствовать ретроградность Венеры в Козероге, которая начнется 19 декабря и будет менять наши вкусы и предпочтения до конца января», — пояснила Татьяна Кирилова.

Поэтому, утверждает эксперт, не стоит спешить вкладывать большие средства в обновление гардероба и приобретение дорогих нарядов, поскольку уже на развороте Венеры в прямое движение они могут как стать неактуальными, так и просто разонравиться.

В свою очередь Козерога, по которому движется Венера, богиня Красоты — это знак консерватора, предпочитающего традиции и строгую классику во всем, заявила астролог. Поэтому в приоритете будет сдержанность кроя в сочетании с дорогим шиком, который позволит подчеркнуть статусность.

Кроме того, она отметила, что тигр любит внешнюю красоту, яркость красок и принты, поэтому есть много возможностей удивить его и привлечь к себе внимание.