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44 минуты назад

Этот популярный напиток вызывает рак кишечника

Рак кишечника является четвертым по распространенности видом рака в Великобритании, а также вторым по летальности. Его развитие происходит при бесконтрольном делении и размножении раковых клеток в толстом кишечнике.

Этот популярный напиток вызывает рак кишечника
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Конкретная причина развития рака кишечника неизвестна. Однако, по данным исследований, вероятность его развития может увеличить ряд факторов. Так, в ходе недавно проведенного исследования стало известно о взаимосвязи между употреблением алкоголя и повышенным риском развития рака кишечника, и эта связь оказалась весьма тесной.

Такой вывод сделали авторы систематического обзора, опубликованного в «Журнале Американской медицинской ассоциации» (JAMA).

Ученые попытались оценить, насколько правдивыми являются доказательства связи между пищевыми факторами и раком кишечника.

В результате тщательного изучения опубликованного метаанализа проспективных обзорных исследований (в проспективном исследовании отслеживаются клинические исходы, такие как развитие заболевания), после проведения обзора исследователи обнаружили «убедительные доказательства» того, что употребление алкогольных напитков повышает риск появления рака кишечника.

Кроме того, исследователи выяснили, что привести повышенному риску рака кишечника может выпивание четырех и более порций алкогольного напитка в неделю.

«После анализа чувствительности доказательства убедительных ассоциаций остались неизменными», — подчеркнули специалисты.

Уточняется, что результаты нового исследования согласуются с предыдущими выводами.

В исследовании, которое проводилось ранее, был обнаружен увеличенный риск развития этого заболевания у тех, кто употребляет одну порцию алкоголя (или 10 граммов алкоголя) в сутки, включая тех, кто выпивает слабоалкогольные напитки.

Кроме того, по результатам исследования, стало ясно, что риск возрастает с увеличением количества потребляемого алкоголя, а также, что среди умеренно пьющих людей относительный риск у мужчин был выше, чем у женщин.

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