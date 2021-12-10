«Много мутаций»: вирусолог рассказал о новой разновидности «омикрона»

Вирусолог рассказал о новой разновидности «омикрона». Её обнаружили в Южной Африке, Австралии и Канаде. Вероятно, ПЦР-тест сможет идентифицировать возбудителя. Об этом в комментарии радиостанции «Говорит Москва» сообщил доцент РНИМУ имени Н.И. Пирогова Михаил Розанов. Он пояснил, что «старый» штамм будут называть BA.1, а новый — BA.2.

«У BA.2 много новых мутаций, но также многие «старые омикроновские» отсутствуют. Например, в геноме BA.1 недоставало одного из трёх участков (а именно, участка гена S), которые используют для выявления вируса методом ПЦР. Таким образом, BA.1 давал два положительных ПЦР-сигнала из трёх, что отличало его от всех других штаммов. У BA.2 эта мутация (делеция) отсутствует, что не позволяет отличать этот штамм от «не-омикронов» при помощи стандартного ПЦР.



Соответственно, эпидемиологический мониторинг BA.2 в настоящее время затруднён — ведь секвенировать (определять последовательность нуклеотидов) гораздо сложнее. Иными словами, получать оперативную информацию о появлении и распространении нового вируса мы пока не можем. Возможно ли модифицировать ПЦР-тест под новую разновидность вируса? Теоретически, да — ведь в BA.2 есть другие делеции, общие с BA.1, которые принципе позволяют отличить любой «омикрон» от «не-омикронов». Можно добавлять в тест пробы к таким участкам, выбрать лучшую и включить её в новый стандарт».

Вирусолог и главный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн сообщил о несоответствии данных, озвученных директором центра «Вектор» Ринатом Максютовым и Роспотребнадзором. По его словам, заявление о четырех выделенных независимых полногеномных штаммах омикрон и утверждение о двух пациентах в России, зараженных новой вариацией коронавируса, не вяжутся друг с другом. Своим мнением на этот счет вирусолог поделился в беседе с «Лентой.ру».

Ранее Ринат Максютов сообщил, что в России нашли четыре независимых полногеномных омикрон-штамма коронавируса. «Сегодня уже четыре независимых полногеномных штамма от разных пациентов, разных туристов, вернувшихся из других стран, в центре "Вектор" отсеквенировано», — заявил Максютов. При этом в пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что в стране у двух человек подтверждено инфицирование омикрон-штаммом.

Кто-то ошибается

Альтштейн объяснил, что пока ученые не могут диагностировать заражение омикрон-вариацией при помощи ПЦР-теста. Для этого требуется проводить полногеномное секвенирование, сообщил главный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Он объяснил, в чем суть этой процедуры.

Facebook

«На сегодняшний день мы не умеем с точностью определить, омикрон перед нами или нет, без полногеномного секвенирования. Для этого смотрят геномную последовательность всех 30 тысяч нуклеотидов и находят ту, которая характерна только для омикрона», — рассказал вирусолог.

Он отметил, что утверждение Максютова о том, что выделено четыре независимых полногеномных омикрон-штамма, и заявление Роспотребнадзора о двух пациентах с новой вариацией коронавируса противоречат друг другу.

Тут есть противоречие между тем, что говорит Максютов и Роспотребнадзор. Кто-то из них ошибается. Если проведены отдельные полногеномные секвенирования и говорится, что выделено четыре штамма, а в Роспотребнадзоре утверждают, что пациентов по прежнему двое, — тут несоответствие

Специалист указал на то, что в лабораториях «Вектора» и Роспотребнадзора вряд ли пользовались одним биоматериалом, отсюда и несоответствие данных. Вирусолог предположил, что данные Максютова могут свидетельствовать о четырех заболевших омикроном в России.

«Если верить Максютову то у нас в России получается четыре пациента», — выдвинул теорию Альтштейн. Также он предположил и другой вариант: «Или же вот как. Если выделить один материал из носа, другой из крови, третий из кишечника или анального мазка, это все будут отдельные штаммы. Такое тоже может быть».

Ранее, 6 декабря, Роспотребнадзор подтвердил случаи омикрон-штамма у двоих россиян, которые прилетели из ЮАР. Помимо этого, на тот момент штаммы коронавируса еще у 10 туристов, чьи ПЦР-тесты оказались положительными, еще определялись.

Обнаруженный недавно омикрон-штамм коронавируса вызывает серьезные опасения и требует немедленного всестороннего изучения. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает РИА Новости во вторник, 30 ноября.

Он отметила, что мутации, которые присущи омикрон-штамму, повышают заразность и связываемость вируса с рецепторами, а также потенциально усиливают его проникновение в клетки и влияют на увеличение инфекционности.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что меры профилактики остаются прежними и направлены на снижение вероятности передачи COVID-19 от одного человека к другому.

Говорить о "легкости" омикрон-штамма коронавируса пока рано. Об этом заявил заместитель директора Центра имени Гамалеи Денис Логунов.

По его словам, пока есть данные о течении болезни только у "иммунных" пациентов. По этой группе, действительно, можно говорить о легкой форме болезни, заявил Логунов.

"У нас есть иммуносупрессорная часть популяции (люди с подавленным иммунитетом. - Прим. "РГ"), у нас есть пожилая часть популяции, у нас есть еще не переболевшие люди, и говорить, что штамм "омикрон" в их отношении будет легко течь, - это абсолютно безответственно", - отметил ученый (цитата по ТАСС).

Представитель Центра Гамалеи подчеркнул, что ученым еще предстоит провести экспертизу о влиянии нового штамма коронавируса на различные группы людей.

Решение о том, необходимо ли адаптировать вакцину "Спутник V" под новый штамм коронавируса "омикрон", будет принято примерно через две недели. Об этом заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала "Россия 1".

По его словам, говорить о целесообразности изменения вакцины можно будет только после проведения тестов по выделению самого вируса.

"Через две недели мы примерно будем знать ответы на этот вопрос. И тогда будет приниматься осознанное научно-обоснованное решение, надо что-то менять, или нет. Надеюсь, не надо будет ничего менять", - подчеркнул ученый.

Ученые из Японии выяснили, что новый штамм коронавируса «омикрон» распространяется в 4,2 раза быстрее варианта «дельта». Об этом сообщает Bloomberg.

Объектом исследования стал «омикрон», взятый у жителей провинции Гаутенг на севере Южно-Африканкой Республики — в этой стране и был обнаружен штамм. Специалисты пришли к выводу, что люди легко заражаются новым вариантом SARS-CoV-2, а сам патоген ускользает от иммунных клеток — как выработанных после вакцинации, так и сформировавшихся в результате COVID-19.

Однако число госпитализированных носителей «омикрона, заболевших коронавирусной инфекцией, остается на низком уровне. Ученые объясняют это легким течением инфекции.

Основные симптомы при заражении штаммом «омикрон» – это выраженная слабость, температура, головная боль, кашель и снижение аппетита, сообщила заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

Пресс-служба Роспотребнадзора

«В настоящее время по анализу течения заболевания можно сказать, что, в первую очередь, у большинства больных отмечается выраженная слабость или усталость, повышение температуры тела до 38 градусов и выше, головные боли, снижение аппетита, кашель», – приводит слова ученого РИА «Новости».

Руженцова отметила, что данные симптомы могут сопровождаться типичными для COVID-19 поражениями легких и других органов. Она добавила, что на сегодняшний день данных об особенностях проявлений коронавируса, вызванных новым штаммом, немного, но скоро их должно стать больше.

В свою очередь, младший научный сотрудник клинического отдела, врач-терапевт Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Дарья Хавкина рассказала, что данных по симптомам у детей пока тоже мало, однако врачи обратили внимание на то, что у них помимо повышения температуры, головных болей и отсутствия аппетита чаще проявляется сыпь. Частота этого симптома – 15%, уточнила она.

Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета».

ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». В ВОЗ предсказали рост числа зараженных коронавирусом в Европе. При этом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила мнение, что введение полного запрета на международные поездки не остановит распространение штамма «омикрон».