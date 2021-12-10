Глава РАН назвал "реинкарнацию" общества "Знание" важнейшим событием года

Начало активной работы обновленного общества "Знание", в чьи задачи входит популяризация науки, стало одним из главных событий объявленного в России Года науки и технологий. Такое мнение высказал президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев на Конгрессе молодых ученых в пятницу.

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"[Одно из достижений Года науки] - это "реинкарнация" общества "Знание". Это очень важно - доносить научную информацию до, прежде всего, молодежи, до общества, которое сейчас очень щепетильно, оно привыкло к новым методам получения этой информации. [Донесение] научной информации по-новому, интересно, захватывающе - это большое событие", - сказал Сергеев.

Он отметил, что профессия ученого не предполагает, что он обязательно должен быть хорошим рассказчиком. "Некоторые великие ученые не умеют этого делать, не надо их заставлять", - отметил глава РАН.

Вторым важным событием года Сергеев назвал создание Национального центра физики и математики в Сарове.

О Конгрессе

Конгресс молодых ученых проходит 8-10 декабря в парке науки и искусства "Сириус" на одноименной федеральной территории. Эта встреча является одним из ключевых событий Года науки и технологий в России и ознаменует его завершение. На мероприятии планируется подвести промежуточный итог тому, что уже сделано для научно-технологического развития страны, а также определить приоритетные направления и цели на будущее.