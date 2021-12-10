Россию назвали «страной падающих самолетов»

В 2021 году Россия установила антирекорд по числу авиакатастроф. В них погибли более 100 человек. Такую статистику на страницах издания «Военно-промышленный курьер» (ВПК) привел генерал-майор авиации Игорь Семенченко.

Фото: ТАСС ТАСС

В своей статье под названием «Страна падающих самолетов» он отметил, что 2021 год по количеству авиакатастроф для России «стал рекордным».

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«За 11 месяцев произошла 31 авиакатастрофа – погибли более 100 человек», - отметил он.

Особое внимание Игорь Семенченко обратил на крушение 17 августа при заходе на посадку на аэродром Кубинка в Подмосковье летного образца нового легкого военно-транспортного самолета Ил-112В.

Тогда погибли три человека - летчик-испытатель первого класса, Герой России Николай Куимов (командир), летчик-испытатель первого класса Дмитрий Комаров, бортинженер-испытатель первого класса Николай Хлудеев. Перед падением у самолета загорелся правый двигатель, машина накренилась на правый борт, стала терять скорость, перевернулась и упала в 1,5 км от взлетно-посадочной полосы.

«60–70 процентов полетов Ил-112В заканчивались из-за проблем двигателя. И во всем этом должны разобраться специалисты. Предварительный же вывод таков: нельзя заставлять людей досрочно выполнять поставленные планы ни в небе, ни на земле, ни в шахте», - констатировал он.

Среди причин авиакатастроф в России в 2021 году в статье называются: отказ техники, ошибки летного состава в технике пилотирования, несоответствие метеоусловий уровню подготовки летных экипажей, падение уровня подготовки командиров, летных экипажей, снижение квалификации всех сфер деятельности авиационных специалистов.

Для решения этих проблем, по мнению эксперта, в России необходимо создать единую систему контроля и надзора в сфере обеспечения безопасности полетов всей авиации, «независимо от ее ведомственной принадлежности и юридического положения».