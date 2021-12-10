Морозостойкого автомобилиста сняли на видео в Москве

В Москве на дорогах был замечен морозостойкий автомобилист. Мужчину за рулем кабриолета в девятиградусный мороз сняли на видео другие участники дорожного движения. Запись публикует Telegram-канал «Что там в Москве».
На кадрах видно, как водитель иномарки с открытым верхом перемещается в автомобильном потоке.
«Зато с шипами», – комментируют происходящее очевидцы, подразумевая, что владелец авто поменял летнюю резину на зимнюю.
Ранее сообщалось, что дрифтеры в Первоуральске перевернулись на автомобиле и сняли дорожный инцидент на видео.