В России выявили 29 929 случаев коронавируса за сутки

За последние 24 часа в России выявили 29 929 новых случаеы заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Об этом в воскресенье, 12 декабря, сообщили в Telegram-канале оперштаба Москвы.

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва Сергей Киселев / АГН Москва

При этом 7,7 процента от общего числа заболевших за день не имели клинических проявлений инфекции.

По количеству заболевших COVID-19 в стране продолжает лидировать Москва. За сутки в столице выявили 2862 пациентов с коронавирусом.

За день в России также было зафиксировано 1132 летальных исхода.

Российские медики продолжают оказывать пациентам помощь: за 24 часа после прохождения лечения от COVID-19 в РФ полностью выздоровел 31 391 человек, сообщили в оперштабе.