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27 минут назад

В России выявили 29 929 случаев коронавируса за сутки

За последние 24 часа в России выявили 29 929 новых случаеы заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Об этом в воскресенье, 12 декабря, сообщили в Telegram-канале оперштаба Москвы.

В России выявили 29 929 случаев коронавируса за сутки
Фото: Сергей Киселев / АГН МоскваСергей Киселев / АГН Москва

При этом 7,7 процента от общего числа заболевших за день не имели клинических проявлений инфекции.

По количеству заболевших COVID-19 в стране продолжает лидировать Москва. За сутки в столице выявили 2862 пациентов с коронавирусом.

За день в России также было зафиксировано 1132 летальных исхода.

Российские медики продолжают оказывать пациентам помощь: за 24 часа после прохождения лечения от COVID-19 в РФ полностью выздоровел 31 391 человек, сообщили в оперштабе.

Ученые из Великобритании 25 ноября предупредили о появлении в Ботсване, ЮАР и Гонконге штамма COVID-19, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Позже этот вариант коронавируса назвали «омикроном». Медики из ЮАР сообщили, что новый агрессивный штамм коронавирусной инфекции с высокой скоростью распространяется среди лиц от 20 до 30 лет.

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