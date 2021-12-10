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23 минуты назад

30 873 случая COVID выявили в России за сутки

За последние 24 часа в России выявлено 30 873 новых случая коронавируса в 85 регионах. 7,3% из них не имели клинических проявлений болезни, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

30 873 случая COVID выявили в России за сутки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным оперштаба, за сутки в России скончалось 1 176 больных коронавирусом, а полностью выздоровели 35 657 человек.

В первую тройку по числу заболевших за последние сутки входят Москва (3477 человек), Санкт-Петербурге (2267 человек) и Московская область (1712 человек). При этом в столице за сутки были госпитализированы 800 человек. Скончались 89 пациентов, на ИВЛ находится 576 человек.

Меньше всего заболевших в Чукотском и Ненецком автономных округах - 7 и 13 соответственно.

«Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 956 679 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 287 180 летальных исходов, выздоровели 8 673 518 человек», - отметили в оперативном штабе.

Ранее в Южной Африке был обнаружен новый штамм коронавируса B.1.1.529. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала его греческой буквой «омикрон» и включила в группу «вызывающих обеспокоенность». Также эксперты пришли к предварительным выводам о том, что риск заражения этим штаммом является «повышенным».

При этом ряд специалистов полагает, что новый штамм может быть менее опасным, чем распространившаяся ранее «дельта». Но чтобы заявлять об этом с уверенностью, по их словам, необходимо больше информации.

Общество,ВОЗ,
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