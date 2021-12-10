200 тысяч в месяц: раскрыта зарплата мигрантов

На фоне дефицита рабочих в строительной отрасли профессиональные сварщики из числа мигрантов зарабатывают до 200 тыс. рублей в месяц. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал руководитель комитета экономики и финансов Федерации мигрантов России Илия Биниаминов.

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Ранее эксперты сообщили о кадровом дефиците в строительной отрасли из-за оттока мигрантов. По данным HeadHunter, в январе 2021 года на одну вакансию в этой сфере претендовали четыре человека, но уже в июне на нее приходилось всего 2,5 резюме, это говорит об отсутствии конкуренции.

Илия Биниаминов отметил, что пандемия и отток трудовых мигрантов привели к тому, что в строительной отрасли не хватает узконаправленных специалистов.

«Например, сварщиков. Средняя зарплата в час у них семь с половиной долларов. Около 200 тысяч в месяц выходит, это хорошая зарплата. 8-часовой рабочий день. Но они работают в тяжелых условиях», - пояснил он.

При этом руководитель комитета экономики и финансов Федерации мигрантов России отметил, что приезжие более работоспособны, чем россияне, и могут работать и по 20 часов в сутки.

«Они трудолюбивый народ. И наш российский народ не отстает, но они очень любят трудиться. Они могут не 8 часов, а 20 часов трудиться», - заметил Илия Биниаминов.