Рамблер собрал самые важные новости о пандемии коронавируса в России и в мире за последнее время. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Мурашко рассказал об изменениях рекомендаций по лечению COVID-19 из-за омикрона

Решение об изменении временных методических рекомендаций по лечению коронавирусной инфекции из-за омикрон-штамма будет принято после изучения мутации. Об этом рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко во время своего визита в Пермь, его цитирует ТАСС. «Мы изучим все особенности [нового штамма, информацию], в том числе от зарубежных коллег. После этого будем оценивать, что требует изменений, что не требует», — рассказал министр. Мурашко также назвал сроки начала вакцинации подростков от COVID-19 в возрасте 12-17 лет. По его словам, она начнется до конца 2021 года.

В России выявили четыре полногеномных последовательности "омикрона" у двух заболевших

Четыре полногеномных последовательности штамма коронавируса "омикрон" выделены в России в результате исследования двух заболевших граждан. Об этом сообщил в пятницу гендиректор центра "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов. "В российской базе генетического разнообразия SARS-CoV-2 (VGARus) депонировано четыре полногеномных последовательности варианта "омикрон" от двух туристов", - сказал он на II Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.

Врач назвал способ выявления «замаскированного» COVID

В холодное время года COVID-19 активно «маскируется» под другие вирусные заболевания. Как его вовремя распознать, рассказал кандидат медицинских наук, главный врач сети частных клиник Борис Чурадзе. В период распространения различных респираторных инфекций COVID-19 легко спутать с другим заболеванием и не принять своевременных мер, отметил он. Ведь некоторые симптомы заражения коронавирусом совпадают с признаками ОРВИ или гриппа. «COVID-19 может маскироваться под ОРВИ, может под грипп, а иногда даже под проявление любой другой вирусной инфекции, вроде энтеровирусной и ротавирусной. Причина в том, что нет стопроцентно специфических для коронавируса симптомов. Наиболее частые проявления COVID-19 - это температура, кашель и нарушение дыхания. Все эти симптомы, к сожалению, не на сто процентов специфичны», – сказал Чурадзе радио Sputnik .

Роспотребнадзор раскрыл отличия течения коронавируса при омикрон-штамме

Заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова заявила, что течение коронавируса при заражении омикрон-штаммом обладает рядом признаков. Эксперт раскрыла их в интервью РИА Новости. Руженцова назвала редкую потерю обоняния отличием омикрон-штамма. По словам врача, пациенты с новым вариантом COVID-19 жалуются на этот симптом и на нарушения вкуса значительно реже, чем заразившиеся «дельтой» или ранее известными мутациями. Кроме того, коронавирус при омикрон-штамме на данный момент чаще всего протекает в легких и средне-тяжелых формах заболевания. Глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщал, что заразившиеся этой мутацией россияне переносят COVID-19 в легкой форме.

Вирусологи назвали самые опасные будущие мутации коронавируса