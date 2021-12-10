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1 час назад

Жителей Подмосковья разозлили огромные очереди на транспорт

Жители подмосковного поселка Октябрьский вынуждены были отстоять огромную очередь, чтобы попасть на общественном транспорте к метро «Котельники». Видеозапись происходящего в поселке опубликовал паблик «ЛЮБЕРЦЫ SOS» в Instagram.

Жителей Подмосковья разозлили огромные очереди на транспорт
Фото: ТАССТАСС

«В пос. Октябрьский на остановке «Улица Текстильщиков» была жесть: жители ждали транспорт до метро Котельники, образуя огромную очередь», - отметил автор сообщения.

На кадрах, приведенных в качестве иллюстрации, видно, что люди выстроились в цепочку, соблюдая дистанцию. При этом очередь выходит далеко за пределы остановки.

В комментариях пользователи соцсети отметили, что сложная ситуация с транспортом наблюдается и в Люберцах.

«В Люберцах тоже, транспорт в Малаховку. 40минут на остановке», - пожаловалась tatiana240365.

«Как в старые времена! Эх, вспомнишь время, когда только автобусы два раза в час ходили», - написала demina1962.

Ранее из-за снегопада загруженность московских дорог достигла 9 из 10 баллов. Метель 24 ноября привела к тому, что «встали» все основные автомагистрали города: Садовое кольцо, Третье транспортное кольцо, МКАД.

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