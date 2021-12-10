Жителей Подмосковья разозлили огромные очереди на транспорт

Жители подмосковного поселка Октябрьский вынуждены были отстоять огромную очередь, чтобы попасть на общественном транспорте к метро «Котельники». Видеозапись происходящего в поселке опубликовал паблик «ЛЮБЕРЦЫ SOS» в Instagram.

Фото: ТАСС ТАСС

«В пос. Октябрьский на остановке «Улица Текстильщиков» была жесть: жители ждали транспорт до метро Котельники, образуя огромную очередь», - отметил автор сообщения.

На кадрах, приведенных в качестве иллюстрации, видно, что люди выстроились в цепочку, соблюдая дистанцию. При этом очередь выходит далеко за пределы остановки.

В комментариях пользователи соцсети отметили, что сложная ситуация с транспортом наблюдается и в Люберцах.

«В Люберцах тоже, транспорт в Малаховку. 40минут на остановке», - пожаловалась tatiana240365.

«Как в старые времена! Эх, вспомнишь время, когда только автобусы два раза в час ходили», - написала demina1962.