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34 минуты назад

Россиянку поразили слухи про Крым на отдыхе с украинцами

Россиянка познакомилась с украинскими туристками из Киева на отдыхе в Египте и удивилась слухам, которые ей рассказали про Крым. О случае она рассказала в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Россиянку поразили слухи про Крым на отдыхе с украинцами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отметила путешественница, в ее отеле в Хургаде проживало достаточно много граждан Украины. В один из дней россиянка познакомилась с двумя киевлянками и после пяти минут разговора собеседницы предложили продолжать туристке говорить на русском, а сами перешли на украинский язык.

По словам путешественницы, украинки считают, что Крымский мост рассыпается, от чего по нему боятся ездить автомобилисты, а на полуострове нет туристов. При этом девушки признались, что не бывали в республике, а информацию услышали из новостных программ, транслируемых по телевизору.

«Очень надеемся, что Зеленский что-то сделает, и сможет вернуть Крым! Люди ведь стали сейчас жить совсем плохо, правда? Жилье сдавать некому, зарплаты у людей ниже, чем были раньше», — передала блогер слова украинок.

Девушка добавила, что попыталась объяснить, как в действительности живут люди в Крыму, однако ей не поверили. После украинки рассказали, что жители страны уезжают работать в европейские государства, и поделились, какими схемами пользуются, чтобы получить там вид на жительство.

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