Пока вы спали: встреча Россия-НАТО и рост тарифов ЖКХ

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Противостояние между президентом Украины Владимиром Зеленским и крупнейшим предпринимателем страны Ринатом Ахметовым, стоящим во главе бизнес-империи СКМ («Систем кэпитал менеджмент»), может привести к остановке ряда предприятий и массовым протестам. Об этом эксперты рассказали газете «Известия».
Политологи уверены, что противостояние должно закончиться договоренностями, так как Зеленский понимает, что, «атаковав Ахметова, который контролирует 20–30% ВВП, в том числе и энергетический сектор, можно получить серьезнейший экономический кризис».
В 2022 году в среднем по стране тарифы на жилищно-коммунальные услуги повысятся не более, чем на 4%. Об этом «Известиям» заявили в Федеральной антимонопольной службе.
При этом годовая инфляция в ноябре этого года ускорилась до 8,4%, что стало максимальным показателем с 2016 года. В итоге у многих предприятий ЖКХ начались проблемы, отмечают эксперты. По их словам, из-за роста цен на топливо (до 200%), на металл и изделия из него (на 80-120%), продукцию из полиэтилена (до 50%) многие предприятия ЖКХ не смогут выполнить часть ремонтных работ и индексировать зарплаты персоналу.
Сегодня президент США Джо Байден намерен сообщить о дате встречи на высоком уровне между Россией и странами – членами НАТО, о возможности которой он заявил после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом пишет «Независимая газета».
Ожидается, что в саммите примут участие Россия и четыре страны – члена НАТО. Темами обсуждения должны стать «снижения напряженности на восточном фланге» альянса и «озабоченность России по поводу НАТО». При этом ранее Запад исходил из того, что озабоченность Москвы по поводу расширения НАТО на восток обсуждению не подлежит.
Парламент Молдавии готовит новый закон, который запретит показ по телевидению российских новостных программ, политических ток-шоу и фильмов о Великой Отечественной войне. Об этом «Независимой газете» заявил лидер Социал-демократической партии Республики Молдова Виктор Шелин.
Ранее в Молдавии полностью распустили Совет по телевидению и радиовещанию, а президент страны Майя Санду призвала «не допускать пропаганды со стороны России».
Несмотря на переговоры президента США Джо Байдена с лидерами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, деэскалации в Донбассе добиться не удалось, а внеочередная встреча контактной группы закончилась безрезультатно. Об этом сообщают «Известия».
В свою очередь представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о переброске Киевом на восток тяжелого вооружения, включая крупнокалиберную артиллерию и бронетанковую технику. А во время переговоров Джо Байдена и Владимира Зеленского корабль ВМС Украины «Донбасс» направился в сторону Керченского пролива. В ФСБ России расценили действия экипажа украинского военного корабля как провокационные и создающие угрозу безопасности мореплавания.