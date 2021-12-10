Пока вы спали: "антироссийский" закон в Молдавии и обострение в Донбассе

Фото: Глеб Гаранич / Reuters Глеб Гаранич / Reuters

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Власти Украины атаковали крупнейшего предпринимателя страны

Противостояние между президентом Украины Владимиром Зеленским и крупнейшим предпринимателем страны Ринатом Ахметовым, стоящим во главе бизнес-империи СКМ («Систем кэпитал менеджмент»), может привести к остановке ряда предприятий и массовым протестам. Об этом эксперты рассказали газете «Известия».

Политологи уверены, что противостояние должно закончиться договоренностями, так как Зеленский понимает, что, «атаковав Ахметова, который контролирует 20–30% ВВП, в том числе и энергетический сектор, можно получить серьезнейший экономический кризис».

В 2022 году тарифы на ЖКХ вырастут на 4%

В 2022 году в среднем по стране тарифы на жилищно-коммунальные услуги повысятся не более, чем на 4%. Об этом «Известиям» заявили в Федеральной антимонопольной службе.

При этом годовая инфляция в ноябре этого года ускорилась до 8,4%, что стало максимальным показателем с 2016 года. В итоге у многих предприятий ЖКХ начались проблемы, отмечают эксперты. По их словам, из-за роста цен на топливо (до 200%), на металл и изделия из него (на 80-120%), продукцию из полиэтилена (до 50%) многие предприятия ЖКХ не смогут выполнить часть ремонтных работ и индексировать зарплаты персоналу.

США готовят встречу Россия–НАТО

Сегодня президент США Джо Байден намерен сообщить о дате встречи на высоком уровне между Россией и странами – членами НАТО, о возможности которой он заявил после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом пишет «Независимая газета».

Ожидается, что в саммите примут участие Россия и четыре страны – члена НАТО. Темами обсуждения должны стать «снижения напряженности на восточном фланге» альянса и «озабоченность России по поводу НАТО». При этом ранее Запад исходил из того, что озабоченность Москвы по поводу расширения НАТО на восток обсуждению не подлежит.

В Молдавии решили разобраться с «российской пропагандой»

Парламент Молдавии готовит новый закон, который запретит показ по телевидению российских новостных программ, политических ток-шоу и фильмов о Великой Отечественной войне. Об этом «Независимой газете» заявил лидер Социал-демократической партии Республики Молдова Виктор Шелин.

Ранее в Молдавии полностью распустили Совет по телевидению и радиовещанию, а президент страны Майя Санду призвала «не допускать пропаганды со стороны России».

Напряженность на Донбассе растет

Несмотря на переговоры президента США Джо Байдена с лидерами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, деэскалации в Донбассе добиться не удалось, а внеочередная встреча контактной группы закончилась безрезультатно. Об этом сообщают «Известия».