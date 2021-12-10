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1 час назад

«Мне не выгодно»: таксист отказался везти девушку по двум адресам. Видео

Водитель такси высадил девушку посреди дороги, отказавший везти ее на два адреса. Мужчина рассказал, что ему не выгодно долго везти клиента. Видео публикует telegram-канал «Подъем».

Как сообщили в пресс-службе «Яндекс Go», инцидент произошел в Минске. Девушка сделала заказ на два адреса, но после начала заказа водитель стал жаловаться на то, что ему не выгодно везти клиента долго и объявил, что не поедет на второй адрес. После словесной перепалки и обещания девушки написать в поддержку «Яндекс Go» таксист остановил машину и попросил клиентку покинуть автомобиль.

«Наша служба поддержки связалась с пользователем, принесла извинения и вернула деньги за поездку. Сделали предупреждение водителю и сообщили информацию в парк, где он работает» - рассказали в пресс-службе «Яндекс Go»

Общество,Видео,
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