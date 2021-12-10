Раскрыта необходимость ужесточения масочного режима из-за «омикрона»

В России нужно усиливать противоэпидемические мероприятия из-за новой разновидности COVID-19 под названием «омикрон», сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрея Исаева.

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По его словам, необходимо повышать охват вакцинацией и ужесточать контроль за масочным режимом. Как считает эксперт, действовать нужно уже сейчас, не дожидаясь очередной вспышки. «В метро мимо валидаторов люди еще проходят в масках, где их контролируют, но дальше, уже на эскалаторе, они их снимают», — сказал Исаев.

Он считает, что с этой целью есть необходимость использовать систему распознавания лиц, видеонаблюдение, а также задействовать контролеров с проверками по поездам. «Необходимо приучать людей к мысли, что в общественных местах появляться без макси нельзя», — отметил медик.

По его словам, в борьбе с коронавирусом лидируют страны, которые взяли пандемию под полный контроль. Это Китай, Тайвань и Южная Корея.