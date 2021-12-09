Умерла директор фонда Хабенского

Директор Благотворительного фонда Константина Хабенского Алена Мешкова умерла в возрасте 44 лет.
«Сегодня ночью после продолжительной болезни ушла из жизни директор Фонда Алена Мешкова – наша коллега, друг и человек с большим сердцем. Невозможно описать, кем для Фонда и для каждого из нас она была», - сообщили коллеги Анны.
Они отметили, что именно благодаря ее работе Фонд стал «большим, масштабным проектом, которому доверяют и уважают».
По информации издания «Такие дела», Мешкова боролась с онкологическим заболеванием.
В Фонд Константина Хабенского Алена Мешкова пришла девять лет назад. До этого она работала на телевидении, организовывала культурную программу зимних Олимпийских игр в Сочи, а также занималась обновлением московских парков.
Благотворительный фонд Константина Хабенского с апреля 2008 года помогает детям и молодым взрослым с опухолями головного и спинного мозга. Фонд оплачивает диагностику и лечение, организует реабилитационные программы, проводит информационную работу с родителями, с помощью курсов и тренингов повышает квалификацию врачей, помогает оснащать профильные отделения российских медицинских учреждений.