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31 минуту назад

Умерла директор фонда Хабенского

Директор Благотворительного фонда Константина Хабенского Алена Мешкова умерла в возрасте 44 лет.

Умерла директор фонда Хабенского
Фото: Prt Scr instagram.com / @khabensky_fundPrt Scr instagram.com / @khabensky_fund

«Сегодня ночью после продолжительной болезни ушла из жизни директор Фонда Алена Мешкова – наша коллега, друг и человек с большим сердцем. Невозможно описать, кем для Фонда и для каждого из нас она была», - сообщили коллеги Анны.

Они отметили, что именно благодаря ее работе Фонд стал «большим, масштабным проектом, которому доверяют и уважают».

По информации издания «Такие дела», Мешкова боролась с онкологическим заболеванием.

В Фонд Константина Хабенского Алена Мешкова пришла девять лет назад. До этого она работала на телевидении, организовывала культурную программу зимних Олимпийских игр в Сочи, а также занималась обновлением московских парков.

Благотворительный фонд Константина Хабенского с апреля 2008 года помогает детям и молодым взрослым с опухолями головного и спинного мозга. Фонд оплачивает диагностику и лечение, организует реабилитационные программы, проводит информационную работу с родителями, с помощью курсов и тренингов повышает квалификацию врачей, помогает оснащать профильные отделения российских медицинских учреждений.

Общество,Константин Хабенский,
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