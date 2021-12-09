В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 73.60EUR 83.34
Войти в почту
55 минут назад

В России зарегистрировали самое дорогое в мире лекарство

Минздрав зарегистрировал в России лекарство для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) «Золгенсма». Об этом сообщило издание «Фармацевтический вестник» со ссылкой на государственный реестр лекарств. «Золгенсма» — самый дорогой в мире препарат. Его выписывают детям в возрасте до двух лет, один укол стоит $2,125 млн (более 156 млн рублей по текущему курсу).

В России зарегистрировали самое дорогое в мире лекарство
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Компания-производитель препарата «Зонгесма» Novartis подала заявку на регистрацию препарата в России в июле 2020 года, сообщило издание.

Первый препарат для лечения СМА «Спинразу» компании «Биоген»в России зарегистрировали в 2019 году. В конце 2020 года одобрение также получил первый пероральный препарат «Эврисди» компании «Ф. Хоффманн-Ля Рош».

В России «Золгенсма» закупают через фонд помощи детям с редкими заболеваниями «Круг добра». Сейчас фонд решил обеспечить 12 детей этим препаратом. В августе глава фонда Александр Ткаченко предлагал компании Novartis ускорить регистрацию «Золгенсма» в России, тогда же «Круг добра» заключил договор на поставку в Россию этого препарата, сообщило издание.

Ранее рэпер Алишер Моргенштерн объявлял сбор денег на лечение трёхлетнего Ильи Худобы из города Тимашевск Краснодарского края, больным СМА. Ребёнку нужен был препарат «Золгенсма». В июне исполнитель перевёл на лечение ребёнка 10 млн рублей, 4 млн рублей и 6 666 666 рублей.

Общество,Алишер Моргенштерн,Александр Ткаченко,Минздрав РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители