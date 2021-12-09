В России зарегистрировали самое дорогое в мире лекарство

Минздрав зарегистрировал в России лекарство для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) «Золгенсма». Об этом сообщило издание «Фармацевтический вестник» со ссылкой на государственный реестр лекарств. «Золгенсма» — самый дорогой в мире препарат. Его выписывают детям в возрасте до двух лет, один укол стоит $2,125 млн (более 156 млн рублей по текущему курсу).

Компания-производитель препарата «Зонгесма» Novartis подала заявку на регистрацию препарата в России в июле 2020 года, сообщило издание.

Первый препарат для лечения СМА «Спинразу» компании «Биоген»в России зарегистрировали в 2019 году. В конце 2020 года одобрение также получил первый пероральный препарат «Эврисди» компании «Ф. Хоффманн-Ля Рош».

В России «Золгенсма» закупают через фонд помощи детям с редкими заболеваниями «Круг добра». Сейчас фонд решил обеспечить 12 детей этим препаратом. В августе глава фонда Александр Ткаченко предлагал компании Novartis ускорить регистрацию «Золгенсма» в России, тогда же «Круг добра» заключил договор на поставку в Россию этого препарата, сообщило издание.