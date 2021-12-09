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23 минуты назад

Александр Сысоев запустил проект о лучших шеф-поварах России

Одна из главных фигур в гастрономии Александр Сысоев запустил новый проект History by Macallan, в рамках которого он будет рассказывать о лучших шеф-поварах России как о личностях, об их падениях и взлетах, мечтах и разочарованиях.

Александр Сысоев запустил проект о лучших шеф-поварах России
Фото: Ольга ХмельницкаяОльга Хмельницкая

За 52 недели зрители узнают истории 52 поваров: как они начинали карьеру, где ошибались, где были быстрее остальных.

На сайте historybymacallan.ru можно будет посмотреть их интервью, послушать подкасты, изучить видео с рецептом любимого блюда, а также узнать топ-10 книг, альбомов и фильмов. На одну неделю каждый шеф станет самой яркой личностью в индустрии.

В ресторанах шефы запустят меню-сет, который будет посвящен или этапам его жизни, или эволюции как профессионала.

Первым героем проекта стал шеф московского ресторана «Л. Е. С.» Андрей Колодяжный. Его сет можно попробовать в течение недели, начиная с 9 декабря.

Общество,Александр Сысоев,
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