200 тысяч в месяц: раскрыта зарплата мигрантов в России

В Федерации мигрантов России сообщили, что прибывающие на работу в Россию иностранцы могут получать по 200 тыс. рублей, но работать приходится в тяжелых условиях – до 20 часов в день.

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«В сфере строительства из-за пандемии не хватает рабочих и узконаправленных специалистов, например, сварщиков. Средняя зарплата в час у них семь с половиной долларов. Около 200 тыс. в месяц выходит, это хорошая зарплата. 8-часовой рабочий день», – об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал руководитель комитета экономики и финансов Федерации мигрантов России Илия Биниаминов.

По словам Биниаминова, мигранты более трудолюбивы, чем россияне. Отмечается, что приезжие могут работать по 20 часов. а не восемь.

Ранее сообщалось, что в Минтруде заявили о корректировке оплаты труда шахтеров до конца года. Это произошло после того, как президент России Владимир Путин, заслушав доклад о заработной плате горняков, выразил недовольство плохим анализом ситуации.