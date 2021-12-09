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1 час назад

Власти Архангельска отреагировали на идею переименовать город в Путинград

Власти Архангельска даже в шутку не обсуждали идею экс-мэра Александра Донского переименовать город в Путинград, пишет «Подъем» в Телеграм-канале.

Власти Архангельска отреагировали на идею переименовать город в Путинград
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«На сегодняшний день столько важных проблем в городе, что эта новость прошла мимо. Мы никак не освещали эту тему. Может, ещё и потому, что Донской сам по себе личность одиозная, никто на это внимания не обращает. Всерьёз это никто абсолютно не воспринимает, даже в виде шутки не обсуждалось», - сказали в пресс-службе администрации города.

Ранее экс-мэр Архангельска Александр Донской заявил, что смена названия поможет развитию, потому что в Путинграде «точно никто из чиновников не будет косячить».

Общество,Александр Донской,
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