Власти Архангельска отреагировали на идею переименовать город в Путинград

«На сегодняшний день столько важных проблем в городе, что эта новость прошла мимо. Мы никак не освещали эту тему. Может, ещё и потому, что Донской сам по себе личность одиозная, никто на это внимания не обращает. Всерьёз это никто абсолютно не воспринимает, даже в виде шутки не обсуждалось», - сказали в пресс-службе администрации города.