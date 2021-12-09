Эксперт сравнил ограничения активаксеров в России и Европе

В европейских странах антипрививочников ограничивают значительно жестче, чем в России. Об этом заявил президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, академик РАН Лео Бокерия, сообщает «Царьград».
Эксперт сравнил ограничительные меры в России с ситуацией в одной из европейских стран, которую описал его знакомый.
«Он говорит: "У вас как там с прививками?" Я говорю: "У нас вот так и так" — "А у нас премьер-министр подписал: все, вышел не в то время, несколько тысяч евро штраф". Ни тюрьма, ничего — все. И вот это называется демократией в прямом смысле этого слова. Почему этот человек, который такой указ издал, он отвечает за судьбу страны, и он берет на себя ответственность, и мы должны вот это понимать и в это вникать. А если ты антипрививочник, ну сделай себе погреб и сиди там», — передал Бокерия слова собеседника.
Он добавил, что нежелание прививаться зачастую обусловлено страхом.
Ранее Бокерия призвал быстрее достичь коллективного иммунитета к коронавирусу и заявил, что его отсутствие будет приводить к новым волнам заболеваемости. По словам академика, темпы вакцинации в России по-прежнему далеки от оптимальных.