Эксперт сравнил ограничения активаксеров в России и Европе

«Он говорит: "У вас как там с прививками?" Я говорю: "У нас вот так и так" — "А у нас премьер-министр подписал: все, вышел не в то время, несколько тысяч евро штраф". Ни тюрьма, ничего — все. И вот это называется демократией в прямом смысле этого слова. Почему этот человек, который такой указ издал, он отвечает за судьбу страны, и он берет на себя ответственность, и мы должны вот это понимать и в это вникать. А если ты антипрививочник, ну сделай себе погреб и сиди там», — передал Бокерия слова собеседника.