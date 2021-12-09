Экс-коллеги рассказали об укравшей 23 миллиона рублей кассире

Бывшие коллеги кассира одного из ачинских банков Анны Григорьевой, которую подозревают в хищении 23 млн рублей, рассказали, что не наблюдали странностей в поведении подозреваемой. Одна из них допустила, что девушка вовсе не крала деньги, сообщает «Газета.Ru».
«Пять лет назад работали вместе пару месяцев. Больше контактов с ней не имели. На личные темы не общались. Поведением она не отличалась от других сотрудников. Была ответственна в работе. Никогда бы не подумала, что с ней такое может случиться», —поделилась бывшая коллега Григорьевой Яна.
В то же время другая женщина, ранее работавшая с Григорьевой, Евгения, не исключает, что подозреваемая вообще не крала деньги из банка. Ей показалось странным, что руководительница обеспокоена пропажей девушки, которая, предположительно, украла 23 млн рублей.
«Если честно, в кражу не верю. Если верить слухам, она ночью ушла из дома и не вернулась. Вряд ли она таким образом хотела скрыться. Тем более в банке довольно дружный коллектив, хорошая руководительница, которая тоже обеспокоена ее пропажей», — подчеркнула она.
Согласно информации полиции, к совершению преступления причастна кассир отделения банка 1991 года рождения. В день ее пропажи от матери поступило соответствующее сообщение. Однако полицейские, видимо, не поверили родственнице и возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).