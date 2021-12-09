Экс-коллеги рассказали об укравшей 23 миллиона рублей кассире

«Пять лет назад работали вместе пару месяцев. Больше контактов с ней не имели. На личные темы не общались. Поведением она не отличалась от других сотрудников. Была ответственна в работе. Никогда бы не подумала, что с ней такое может случиться», —поделилась бывшая коллега Григорьевой Яна.