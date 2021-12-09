Москвичей возмутила новая станция метро

Москвичи возмутились оформлению новой станции большой кольцевой линии метро «Давыдково». В группе Facebook «Фили Давыдково. Соседи» одна из участниц отметила, что территория Давыдково у нее ассоциируется с рекой Сетунь, вековыми деревьями и уютными дворами, однако дизайнеры оформили станцию в стиле «пожарных с огнетушителями».
«Первое, что подумала, войдя на станцию: "Что за пожар, где его тушат?". <…> Ну и оранжевые стены цвета пожара в джунглях — простите, это зачем? Представьте в час пик нервную толпу, да еще эти кричащие отвратительные цвета», — написала она.
Другие жители района согласились с тем, что оформление вышло «агрессивным».
«Да уж, лучше яблоневый сад нашего района увековечили бы», — подчеркнул один из подписчиков.
Кроме того, в комментариях отметили, что название станции не соответствует месту — гостям будет удобнее добираться от станции «Славянский бульвар», поскольку пройти до Давыдковской улицы от «Давыдково» быстро смогут лишь местные жители.