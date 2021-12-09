Москвичей возмутила новая станция метро

«Первое, что подумала, войдя на станцию: "Что за пожар, где его тушат?". <…> Ну и оранжевые стены цвета пожара в джунглях — простите, это зачем? Представьте в час пик нервную толпу, да еще эти кричащие отвратительные цвета», — написала она.