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1 час назад

Москвичей возмутила новая станция метро

Москвичи возмутились оформлению новой станции большой кольцевой линии метро «Давыдково». В группе Facebook «Фили Давыдково. Соседи» одна из участниц отметила, что территория Давыдково у нее ассоциируется с рекой Сетунь, вековыми деревьями и уютными дворами, однако дизайнеры оформили станцию в стиле «пожарных с огнетушителями».

«Первое, что подумала, войдя на станцию: "Что за пожар, где его тушат?". <…> Ну и оранжевые стены цвета пожара в джунглях — простите, это зачем? Представьте в час пик нервную толпу, да еще эти кричащие отвратительные цвета», — написала она.

Другие жители района согласились с тем, что оформление вышло «агрессивным».

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«Да уж, лучше яблоневый сад нашего района увековечили бы», — подчеркнул один из подписчиков.

Кроме того, в комментариях отметили, что название станции не соответствует месту — гостям будет удобнее добираться от станции «Славянский бульвар», поскольку пройти до Давыдковской улицы от «Давыдково» быстро смогут лишь местные жители.

Напомним, что ранее в Москве открыли сразу десять станций большой кольцевой линии метро — на участке от «Мневников» до «Каховской». Длина новых путей составляет более 21 километра.
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