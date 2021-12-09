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20 минут назад

Пока вы спали: дискриминация русских и ожидания Киева

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Пока вы спали: дискриминация русских и ожидания Киева
Фото: ТАССТАСС

Госдума выступила против дискриминации русских в США

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Депутаты Госдумы приняли заявление, в котором «решительно осудили агрессивные действия властей США, направленные против российских соотечественников» и потребовали прекратить притеснение русской общины. Об этом пишет «Коммерсант».

Проект постановления поддержали как партия власти «Единая Россия», так и оппозиционные КПРФ, «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) и ЛДПР. «Новые люди» также проголосовали «за».

Киев ждет звонка Байдена

В Киеве не видят ничего экстраординарного в том, что американский президент Джо Байден позвонит своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому только через полтора дня после разговора с главой России Владимиром Путиным, который напрямую касался Украины. Об этом сообщает «Независимая газета».

Лидер пропрезидентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия объяснил спокойствие украинской стороны уверенностью, что «США никогда не согласятся на ультимативные требования РФ о пересмотре глобальной повестки дня, в частности в вопросе евро-атлантической интеграции Украины».

Россиян предупредили о росте цен перед Новым годом

К Новому году в России цены на ряд товаров, в первую очередь на продукты питания, парфюмерию, косметику и ювелирные изделия, вырастут на 3-7%. Об этом со ссылкой на прогноз специалистов университета «Синергия» пишут «Известия».

Эксперты отметили, что увеличению цен способствуют повышенный предновогодний спрос, общемировой тренд на рекордный рост стоимости продуктов, нехватка комплектующих для техники, в частности микрочипов, а также проблемы логистики из-за пандемии коронавируса.

Белоруссия запретила импортный сыр

Белоруссия ответила на санкции ЕС введением запрета на импорт мяса, сыров, колбасы, фруктов, орехов, кондитерских изделий, произведенных в ЕС, США, Канаде, Норвегии, Албании, Исландии, Македонии, Великобритании, Черногории и Швейцарии. Запрет начнет действовать с 1 января и власти надеются, что покупатели санкций даже не почувствуют, пишет «Независимая газета».

При этом какое-то количество запрещенных товаров можно будет ввозить по установленным правительством квотам. Также разрешено ввозить все попавшие в список товары для личного пользования.

Генерал МВД призвал прекратить обучать гастарбайтеров русскому языку

Трудовым мигрантам совершенно не интересен русский язык и история страны, в которую они приехали, чтобы заработать денег. Об этом заявил «Взгляду» замглавы общественной организации «Офицеры России», генерал-майор полиции в отставке Владимир Михалевич.

Таким образом он прокомментировал призыв узбекского землячества «Ватандош» отменить экзамены для мигрантов. «Мы хотим им любовь к России привить? Не привьем. Из-за таких экзаменов еще меньше будут любить. Зачем мигранту знать, в каком году мы кого-то побеждали? Он приехал просто заработать денег и отослать их к себе на родину», - заметил Владимир Михалевич.

Общество,Давид Арахамия,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,Владимир Путин,Верховная Рада,КПРФ,ЛДПР,Единая Россия,Госдума,МВД,ЕС,Независимая газета,Деловая газета "Взгляд",газета "Известия",
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