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59 минут назад

Единый экзамен по русскому для мигрантов потребовали ввести в России

Единый экзамен международного образца по русскому языку для мигрантов предложил ввести руководитель фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов. Так он выразил поддержку в своём Telegram главе Совета по правам человека при президенте РФ Валерию Фадееву, который ранее попросил мэра Москвы Сергея Собянина рассмотреть жалобы местных жителей на надписи на узбекском и таджикском языках на станции метро «Прокшино».

Единый экзамен по русскому для мигрантов потребовали ввести в РФ
Фото: Zamir Usmanov/Global Look PressZamir Usmanov/Global Look Press

Почему же мы так не уважаем свой язык и собственных граждан, подстраиваясь под приезжих?! Это они к нам прибыли, пусть под нас и подстраиваются. Мы не интеграцию таким образом поощряем, а напротив — её тормозим. Убеждён, что власти столицы разберутся с этой ситуацией, — написал депутат.

Он потребовал проработать единый экзамен, как сейчас существует, например, по английскому языку или французскому. А после обязать всех иностранцев, приезжающих в Россию с целью трудоустройства, сдавать этот экзамен. Миронов имеет в виду такие системы проверки знаний как TOEFL и IELTS для английского языка, Goethe Zertifikat — для немецкого или DELF — для французского.

Сейчас сертификат на знание иностранцем русского языка, истории России и основ ее законодательства нужен только при официальном трудоустройстве. Ни для получения миграционной карты, ни для постановки на учет он не требуется.

Мигранты, которые приезжают в Россию работать, должны знать язык и законы, заявил ранее и президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, обсуждение данного вопроса со странами СНГ уже ведётся. Ранее эксперты подсчитали, что мигранты составляют 10% трудового населения России.

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