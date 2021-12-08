Россиян предложили кормить насекомыми вместо мяса

«Объем вложенных средств в венчурные высокотехнологические проекты только в США достиг $239 млрд за три квартала текущего года. В России же сумма инвестиций за три года не превысила $300 млн. При этом в нашей стране есть все условия для развития технологий и экономического прорыва, но не хватает государственной поддержки», - считает вице-президент РСПП, председатель комитета по инвестиционной политике, институтам развития и экспортной поддержке союза Игорь Вдовин.