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24 минуты назад

Россиян предложили кормить насекомыми вместо мяса

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил поддержать производство альтернативных продуктов питания, которые создаются из белков насекомых или растительных белков, пишет «Интерфакс».

Россиян предложили кормить насекомыми вместо мяса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

РСПП подготовил для правительства план по развитию рынка сельскохозяйственных и пищевых технологий. Для этого предлагается предоставлять льготные кредиты проектам по разработке и производству альтернативных продуктов, компенсировать им капзатраты, субсидировать их расходы на закупку оборудования.

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Кроме того, в РСПП просят упростить процедуру сертификации для альтернативных продуктов и сельхозпроизводителей. Также предложено ввести в нормативно-правовую базу само понятие альтернативных продуктов питания и разработать стандарты их производства, маркировки и продажи.

«Объем вложенных средств в венчурные высокотехнологические проекты только в США достиг $239 млрд за три квартала текущего года. В России же сумма инвестиций за три года не превысила $300 млн. При этом в нашей стране есть все условия для развития технологий и экономического прорыва, но не хватает государственной поддержки», - считает вице-президент РСПП, председатель комитета по инвестиционной политике, институтам развития и экспортной поддержке союза Игорь Вдовин.

Вдовин также напомнил, что на традиционное сельское хозяйство приходится около 30% общего объема выбросов парниковых газов.

«Мы можем снизить влияние на окружающую среду, можем начать потреблять меньше ресурсов, таких как земля и вода, практически на 96-97%. И все это благодаря альтернативным источникам питания. Поэтому важно сделать повестку агрофудтеха актуальной для России, привлечь к ней внимание инвесторов, мобилизовать инновационные стартапы», - подчеркнул он.

Ранее в марте управляющий партнер венчурного фонда Fuel for Growth Андрей Зюзин заявил, что мясные и хлебобулочные изделия из белка насекомых станут доступны россиянам уже в ближайшие годы.

По его словам, сейчас продукты из насекомых употребляют в основном жители Китая, Таиланда, Индии и Мексики: этот белок известен своими иммуномодулирующими и гипоаллергенными свойствами, писало РИА Новости.

Общество,Андрей Зюзин,Игорь Вдовин,Российский союз промышленников и предпринимателей,РИА Новости,Интерфакс,
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