Шестилетняя россиянка написала Путину

6-летняя жительница Кирова Вера Иванова в письме президенту России Владимиру Путину пожаловалась на маленькую съемную квартиру.
Как пишет издание Bnkirov.ru, семья Веры приобрела квартиру в строящемся доме в 2015 году, когда объект был построен на 80%. Мама Веры тогда была беременна, и семья рассчитывала въехать в новый дом к рождению дочки.
Однако строительство неожиданно остановилось, застройщик исчез, и спустя шесть лет дольщики до сих пор ждут новоселья.
В 2018 году собственники квартир встречались с губернатором Кировской области Игорем Васильевым, который обещал решить вопрос, но застройщика найти не удалось.
По словам мамы Веры Анастасии Ивановой, написать письмо президенту 6-летняя дочь решила самостоятельно. В нем она рассказала, что квартира, которую снимает ее семья, слишком маленькая, и попросила Владимира Путина помочь решить жилищный вопрос.
«Владимир Владимирович! Папа купил дом, когда я была у мамы в животике. Но мы там до сих пор не живем. Мне уже 6 лет. И у меня родился брат. Я люблю играть на пианино, но мы снимаем маленькую квартиру. Его было некуда поставить и его отвезли к бабушке, я играю редко. А еще тут нельзя жить моему коту кексу, он сейчас у деда. Я мечтаю о своем доме и сестренке, помогите пожалуйста», - говорится в обращении.