Шестилетняя россиянка написала Путину

«Владимир Владимирович! Папа купил дом, когда я была у мамы в животике. Но мы там до сих пор не живем. Мне уже 6 лет. И у меня родился брат. Я люблю играть на пианино, но мы снимаем маленькую квартиру. Его было некуда поставить и его отвезли к бабушке, я играю редко. А еще тут нельзя жить моему коту кексу, он сейчас у деда. Я мечтаю о своем доме и сестренке, помогите пожалуйста», - говорится в обращении.