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27 минут назад

«Я мечтаю о своем доме и сестренке»: Шестилетняя россиянка написала Путину

6-летняя жительница Кирова Вера Иванова в письме президенту России Владимиру Путину пожаловалась на маленькую съемную квартиру.

Шестилетняя россиянка написала Путину
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Как пишет издание Bnkirov.ru, семья Веры приобрела квартиру в строящемся доме в 2015 году, когда объект был построен на 80%. Мама Веры тогда была беременна, и семья рассчитывала въехать в новый дом к рождению дочки.

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Однако строительство неожиданно остановилось, застройщик исчез, и спустя шесть лет дольщики до сих пор ждут новоселья.

В 2018 году собственники квартир встречались с губернатором Кировской области Игорем Васильевым, который обещал решить вопрос, но застройщика найти не удалось.

По словам мамы Веры Анастасии Ивановой, написать письмо президенту 6-летняя дочь решила самостоятельно. В нем она рассказала, что квартира, которую снимает ее семья, слишком маленькая, и попросила Владимира Путина помочь решить жилищный вопрос.

«Владимир Владимирович! Папа купил дом, когда я была у мамы в животике. Но мы там до сих пор не живем. Мне уже 6 лет. И у меня родился брат. Я люблю играть на пианино, но мы снимаем маленькую квартиру. Его было некуда поставить и его отвезли к бабушке, я играю редко. А еще тут нельзя жить моему коту кексу, он сейчас у деда. Я мечтаю о своем доме и сестренке, помогите пожалуйста», - говорится в обращении.

Общество,Вера Иванова,Игорь Васильев,Владимир Путин,
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