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1 час назад

Проверку масок и билетов у пассажиров трамвая в Петербурге показали на видео

В бескондукторном трамвае №9 на севере Петербурга прошел рейд по выявлению пассажиров без билетов. Параллельно искали пассажиров без масок, рассказали в пресс-службе Комитета по транспорту. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

В ходе проверки билета не оказалось только у одного молодого человека. После напоминания контролеров он оплатил проезд, но это не освободило его от административной ответственности – на него составили протокол.

Также административные протоколы составили на двоих пассажиров, которые находились в трамвае без средств индивидуальной защиты органов дыхания.

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