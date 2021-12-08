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11 минут назад

Перед распадом: как жил СССР в декабре 1991

30 лет назад перестал существовать Советский Союз. Страна так и не смогла справиться с затяжным экономическим и политическим кризисом. Миллионы россиян в одно мгновение оказались разделены границами, образовавшихся после распада СССР государств.

Инцидент во время митинга сторонников коалиции демократических сил в сквере Политехнического музея на Лубянской площади, декабрь 1991 года
1/21 Инцидент во время митинга сторонников коалиции демократических сил в сквере Политехнического музея на Лубянской площади, декабрь 1991 года
Фото: ТАСС
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Малое арендное предприятие "Белла". Директор малого арендного предприятия Виктор Кулик с продавщицами-консультантами, декабрь 1991 года
2/21 Малое арендное предприятие "Белла". Директор малого арендного предприятия Виктор Кулик с продавщицами-консультантами, декабрь 1991 года
Фото: ТАСС
Гражданская война в Грузии. Сторонники оппозиции в центре Тбилиси, декабрь 1991 года
3/21 Гражданская война в Грузии. Сторонники оппозиции в центре Тбилиси, декабрь 1991 года
Фото: ТАСС
Конкурс по шейпингу "Совершенство года". Участницы конкурса во время выступления, декабрь 1991 года
4/21 Конкурс по шейпингу "Совершенство года". Участницы конкурса во время выступления, декабрь 1991 года
Фото: ТАСС
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Митинг против развала Советского Союза, декабрь 1991 года
5/21 Митинг против развала Советского Союза, декабрь 1991 года
Фото: ТАСС
Президент Итальянской республики Франческо Коссига награждает Президента РСФСР Бориса Ельцина орденом Большого креста, 19 декабря 1991 года
6/21 Президент Итальянской республики Франческо Коссига награждает Президента РСФСР Бориса Ельцина орденом Большого креста, 19 декабря 1991 года
Фото: ТАСС
На площади Маяковского состоялась акция протеста против либерализации цен. Молодые анархисты устроили "ползучую" демонстрацию, декабрь 1991 года
7/21 На площади Маяковского состоялась акция протеста против либерализации цен. Молодые анархисты устроили "ползучую" демонстрацию, декабрь 1991 года
Фото: ТАСС
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Грузино-южноосетинский конфликт. Боец национальной гвардии Южной Осетии, декабрь 1991 года
8/21 Грузино-южноосетинский конфликт. Боец национальной гвардии Южной Осетии, декабрь 1991 года
Фото: ТАСС
Российская рыбная биржа. Посетители у стендов с товарами, выставленными на торги, декабрь 1991 года
9/21 Российская рыбная биржа. Посетители у стендов с товарами, выставленными на торги, декабрь 1991 года
Фото: ТАСС
Митинг общественного движения "Наши" в Санкт-Петербурге, декабрь 1991 года
10/21 Митинг общественного движения "Наши" в Санкт-Петербурге, декабрь 1991 года
Фото: ТАСС
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Борис Ельцин на советско-американской конференции, декабрь 1991 года
11/21 Борис Ельцин на советско-американской конференции, декабрь 1991 года
Фото: ТАСС
Митинг "голодных очередей". Участники митинга "голодных очередей" у главного входа на ВДНХ с требованием наладить снабжение города продовольствием, декабрь 1991 года
12/21 Митинг "голодных очередей". Участники митинга "голодных очередей" у главного входа на ВДНХ с требованием наладить снабжение города продовольствием, декабрь 1991 года
Фото: ТАСС
Презентация российской книги рекордов "Диво". Авангардная мода Алексея Грекова, декабрь 1991 года
13/21 Презентация российской книги рекордов "Диво". Авангардная мода Алексея Грекова, декабрь 1991 года
Фото: ТАСС
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Горожане у полевой кухни, развернутой в честь празднования 50-летия начала победоносного наступления советских войск под Москвой, декабрь 1991 года
14/21  Горожане у полевой кухни, развернутой в честь празднования 50-летия начала победоносного наступления советских войск под Москвой, декабрь 1991 года
Фото: ТАСС
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время митинга протеста против развала СССР, декабрь 1991 года
15/21 Лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время митинга протеста против развала СССР, декабрь 1991 года
Фото: ТАСС
Рок-группа "Скорпионс" в Шереметьево, декабрь 1991 года
16/21 Рок-группа "Скорпионс" в Шереметьево, декабрь 1991 года
Фото: ТАСС
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Митинг против роста цен и роспуска СССР, декабрь 1991 года
17/21 Митинг против роста цен и роспуска СССР, декабрь 1991 года
Фото: РИА Новости
Михаил Горбачов после своего обращения к народу с заявлением о прекращении деятельности на посту Президента СССР дал интервью корреспондентам Эй-Би-Си, 25 декабря 1991 года
18/21 Михаил Горбачов после своего обращения к народу с заявлением о прекращении деятельности на посту Президента СССР дал интервью корреспондентам Эй-Би-Си, 25 декабря 1991 года
Фото: ТАСС
Демонтаж вывески "Президиум Верховного Совета СССР" после последнего заседания Совета Республик Верховного Совета СССР
19/21 Демонтаж вывески "Президиум Верховного Совета СССР" после последнего заседания Совета Республик Верховного Совета СССР
Фото: ТАСС
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Российский флаг над Кремлем, декабрь 1991 года
20/21 Российский флаг над Кремлем, декабрь 1991 года
Фото: ТАСС
Клоун встречает детей по пути на новогоднее представление в Кремлевском Дворце съездов, декабрь 1991 года
21/21 Клоун встречает детей по пути на новогоднее представление в Кремлевском Дворце съездов, декабрь 1991 года
Фото: ТАСС

26 декабря 1991 «нерушимый» Союз был распущен, мир вступил в новую эпоху, а на территории некогда единой страны уже разгорались новые конфликты.

Последние дни СССР перед катастрофой в галерее «Рамблера».

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