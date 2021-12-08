В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 74.14EUR 83.71
Войти в почту
26 минут назад

Россиянка из рекламы «ВкусВилла» попала в топ-100 влиятельных женщин

Россиянка Юма из скандальной рекламы «ВкусВилла» вошла в ежегодный список 100 вдохновляющих и влиятельных женщин мира за 2021 год. Об этом сообщает «Би-би-си».

Россиянка из рекламы «ВкусВилла» попала в топ-100 влиятельных женщин
Фото: «ВКонтакте»«ВКонтакте»

В этом году проект «100 женщин» рассказывает о тех, кто внес в переосмысление современного общества, культуры и мира в целом.

Кроме Юмы, туда попали самая молодая лауреат Нобелевской премии мира Малала Юсуфзай, первая женщина премьер-министр Самоа Наоми Фиамэ Матаафа, профессор Хейди Ларсон и писательница Чимаманда Нгози Адичи.

Половину списка составляют женщины из Афганистана, часть из них выступают под псевдонимами и без фотографий.

О Юме, кроме уже известных фактов, составители списка рассказали, что она начала заниматься ЛГБТ-активизмом в 2013 году – после того, как в России был принят закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Вместе с тем отмечается, что Юма просит не называть ее настоящую фамилию, так как, в частности, предоставляет психологическую помощь представителям ЛГБТ из Чечни, которые подверглись пыткам у себя на родине.

Напомним, компания «ВкусВилл» выпустила в июне рекламу, где показала ЛГБТ-семью. Ролик вызвал бурную критику, после которой Юме пришлось покинуть Россию, поскольку ей начали поступать угрозы.

Общество,Малала Юсуфзай,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители