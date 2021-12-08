Россиянка из рекламы «ВкусВилла» попала в топ-100 влиятельных женщин

Россиянка Юма из скандальной рекламы «ВкусВилла» вошла в ежегодный список 100 вдохновляющих и влиятельных женщин мира за 2021 год. Об этом сообщает «Би-би-си».

Фото: «ВКонтакте» «ВКонтакте»

В этом году проект «100 женщин» рассказывает о тех, кто внес в переосмысление современного общества, культуры и мира в целом.

Кроме Юмы, туда попали самая молодая лауреат Нобелевской премии мира Малала Юсуфзай, первая женщина премьер-министр Самоа Наоми Фиамэ Матаафа, профессор Хейди Ларсон и писательница Чимаманда Нгози Адичи.

Половину списка составляют женщины из Афганистана, часть из них выступают под псевдонимами и без фотографий.

О Юме, кроме уже известных фактов, составители списка рассказали, что она начала заниматься ЛГБТ-активизмом в 2013 году – после того, как в России был принят закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Вместе с тем отмечается, что Юма просит не называть ее настоящую фамилию, так как, в частности, предоставляет психологическую помощь представителям ЛГБТ из Чечни, которые подверглись пыткам у себя на родине.