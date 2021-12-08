Земфира проиграла суд Гришковцу

Суд Москвы отклонил иск исполнительницы Земфиры к писателю Евгению Гришковцу за высказывания касательно ее творчества в интервью программе «Би Коз» в эфире телеканала «Дождь» (включен в реестр СМИ-иноагентов). Как сообщает ТАСС, певица требовала компенсацию морального вреда в 1,5 млн рублей в ходе и опровержение слов.

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«Решением Останкинского районного суда Москвы отказано в удовлетворении исковых требований Рамазановой З. Т. к Гришковцу Е. В. и ООО "Телеканал "Дождь" о защите чести, достоинства и деловой репутации и взыскании денежной компенсации морального вреда», — уведомили в пресс-службе суда.

Певица потребовала опровержения высказываний писателя относительно ее альбома «Бордерлайн». Во время передачи Гришковец высказался оскорбительно о ней и ее творчестве, а также назвал ее наркоманкой.

Изначально Земфира обращалась с иском в Центральный районный суд Калининграда, однако он вернул заявление из-за неподсудности этому суду. В иске Земфира отметила, что слова писателя негативно повлияли на ее репутацию и на отношение к ней близких, друзей и поклонников.