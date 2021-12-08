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33 минуты назад

Мурашко назвал возраст, до которого должны доживать россияне

Главная задача системы здравоохранения в России заключается в увеличении продолжительности жизни людей до 78 лет. Поэтому медицина должна стать более персонализированной. Для людей молодого возраста необходимы профилактические программы, направленные на предупреждение заболеваний, в трудоспособном возрасте стоит уделить внимание сохранению здоровья, а в пожилом — улучшению качества жизни, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, передаёт ТАСС.

Россиянам определили возраст, до которого они должны доживать
Фото: ТАССТАСС

Основная задача сегодня в РФ — увеличить продолжительность жизни до 78 лет. И нужна быстрая победа. Сегодня мы видим, что структура расходов в системе здравоохранения больше ориентирована на стационарную помощь и на лечение пациентов. <...> Мы должны ориентироваться как раз на превентивную медицину с учетом его [человека] возраста, особенностей заболевания, особенностей развития, предрасположенности к тем или иным заболеваниям, — отметил глава Минздрава.

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Он добавил, что необходимо строить фактически персональную программу для каждого человека, что по формату станет персонифицированной медициной. Речь об этом шла на открывшемся конгрессе молодых учёных в парке науки и искусства «Сириус».

По словам Мурашко, работа должна вестись в зависимости от возраста человека. Так, до 20 лет (при этом министр отметил, что некоторые специалисты считают, что этот период нужно увеличить до 30-35) важны профилактические программы, предупреждение заболеваний, профилактика инвалидности, программа вакцинации и так далее. В трудоспособном возрасте на первый план выступают программы сохранения здоровья. Для старшего трудоспособного возраста важно улучшение качества жизни, интеллектуальная активность, мобильность.

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Ранее учёные назвали продукты, которые оздоравливают микробиом и тем самым увеличивают продолжительность жизни. Для того чтобы поддерживать сбалансированный состав бактерий в кишечнике, полезны кисломолочные продукты. Вещества, стимулирующие рост полезных бактерий, содержатся в овощах. Листовая зелень является источником специфического сахара и насыщена необходимой кишечнику клетчаткой.

Общество,Михаил Мурашко,Минздрав РФ,ИТАР-ТАСС,
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