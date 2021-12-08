Россиянам определили возраст, до которого они должны доживать

Главная задача системы здравоохранения в России заключается в увеличении продолжительности жизни людей до 78 лет. Поэтому медицина должна стать более персонализированной. Для людей молодого возраста необходимы профилактические программы, направленные на предупреждение заболеваний, в трудоспособном возрасте стоит уделить внимание сохранению здоровья, а в пожилом — улучшению качества жизни, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, передаёт ТАСС.

Фото: ТАСС ТАСС

Основная задача сегодня в РФ — увеличить продолжительность жизни до 78 лет. И нужна быстрая победа. Сегодня мы видим, что структура расходов в системе здравоохранения больше ориентирована на стационарную помощь и на лечение пациентов. <...> Мы должны ориентироваться как раз на превентивную медицину с учетом его [человека] возраста, особенностей заболевания, особенностей развития, предрасположенности к тем или иным заболеваниям, — отметил глава Минздрава.

Видео дня

Он добавил, что необходимо строить фактически персональную программу для каждого человека, что по формату станет персонифицированной медициной. Речь об этом шла на открывшемся конгрессе молодых учёных в парке науки и искусства «Сириус».

По словам Мурашко, работа должна вестись в зависимости от возраста человека. Так, до 20 лет (при этом министр отметил, что некоторые специалисты считают, что этот период нужно увеличить до 30-35) важны профилактические программы, предупреждение заболеваний, профилактика инвалидности, программа вакцинации и так далее. В трудоспособном возрасте на первый план выступают программы сохранения здоровья. Для старшего трудоспособного возраста важно улучшение качества жизни, интеллектуальная активность, мобильность.