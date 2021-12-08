Экипаж «Союза» проводили под песню «Трава у дома» на японском языке

Экипаж корабля «Союз МС-20», в который входят космические туристы из Японии, проводили на «Байконуре» под традиционную песню «Трава у дома», впервые исполненную на японском языке. Об этом сообщила в своем Telegram-канале госкорпорация «Роскосмос».
В «Роскосмосе» напомнили, что уже несколько десятков лет космические экипажи отправляются на стартовую площадку под песню группы «Земляне» «Трава у дома», которая стала неофициальным гимном российской космонавтики.
«Сегодня эта традиция была соблюдена в новой интерпретации, поскольку на корабле к МКС отправятся сразу два гражданина Японии: Юсаку Маэзава и Йозо Хирано. Вместе с ним полетит космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин», - отметили в госкорпорации.
На кадрах, опубликованных «Роскосмосом» видно, что экипаж выходит из гостиницы и его встречает группа людей, часть из которых машет японскими флажками. Первый куплет песни, под которую идут космонавты, исполнен на русском языке, а затем композиция поется на японском.
«Записал эту песню на японском языке дуэт Deai, состоящий из японской певицы Нацуки Сугавары и российского музыканта Виталия Сунцева», - отмечается в сообщении в Telegram-канале «Роскосмоса».
Бизнесмен Юсака Маэдзава и продюсер Йозо Хирано проведут на МКС 12 дней и вернутся на Землю 20 декабря. Маэдзава увлекается живописью и намерен написать на космической станции картину. Она будет создаваться в специальном боксе – холст установят в герметичном контейнере. О чем будет картина, пока неизвестно.