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1 час назад

Опубликовано фото омикрон-штамма

Ученые из Университета Гонконга получили изображение нового штамма коронавируса «омикрон», сделанное при помощи электронного микроскопа. Об этом говорится на сайте научного учреждения.

Опубликовано фото омикрон-штамма
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Исследователи смогли сделать фотографии клетки (Vero E6) почки обезьяны после заражения «омикроном». На сайте университета были размещены изображения при малом и большом увеличении.

При малом увеличении видно клетки с набухшими везикулами, содержащими маленькие черные вирусные частицы. А на фотографии, сделанной при большом увеличении, уже можно рассмотреть частицы с шипами в форме короны.

Новый штамм коронавируса B.1.1.529 был выявлен в Южной Африке. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала его греческой буквой «омикрон» и включила его в группу «вызывающих обеспокоенность». Также эксперты пришли к предварительным выводам о том, что риск заражения этим штаммом является «повышенным».

На фоне быстрого распространения «омикрона» Россия с полуночи 28 ноября ограничила въезд из ЮАР, Ботсваны, Намибии, Зимбабве, Лесото, Мадагаскара, Мозамбика, Танзании, Эсватини и Гонконга. При этом прибывающих из ЮАР россиян размещают в пансионате в Сергиевом Посаде в Московской области на обязательный двухнедельный карантин.

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