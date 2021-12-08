Опубликовано фото омикрон-штамма

Ученые из Университета Гонконга получили изображение нового штамма коронавируса «омикрон», сделанное при помощи электронного микроскопа. Об этом говорится на сайте научного учреждения.

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Исследователи смогли сделать фотографии клетки (Vero E6) почки обезьяны после заражения «омикроном». На сайте университета были размещены изображения при малом и большом увеличении.

При малом увеличении видно клетки с набухшими везикулами, содержащими маленькие черные вирусные частицы. А на фотографии, сделанной при большом увеличении, уже можно рассмотреть частицы с шипами в форме короны.

Новый штамм коронавируса B.1.1.529 был выявлен в Южной Африке. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала его греческой буквой «омикрон» и включила его в группу «вызывающих обеспокоенность». Также эксперты пришли к предварительным выводам о том, что риск заражения этим штаммом является «повышенным».