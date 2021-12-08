Опубликовано фото омикрон-штамма

Ученые из Университета Гонконга получили изображение нового штамма коронавируса «омикрон», сделанное при помощи электронного микроскопа. Об этом говорится на сайте научного учреждения.
Исследователи смогли сделать фотографии клетки (Vero E6) почки обезьяны после заражения «омикроном». На сайте университета были размещены изображения при малом и большом увеличении.
При малом увеличении видно клетки с набухшими везикулами, содержащими маленькие черные вирусные частицы. А на фотографии, сделанной при большом увеличении, уже можно рассмотреть частицы с шипами в форме короны.
Новый штамм коронавируса B.1.1.529 был выявлен в Южной Африке. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала его греческой буквой «омикрон» и включила его в группу «вызывающих обеспокоенность». Также эксперты пришли к предварительным выводам о том, что риск заражения этим штаммом является «повышенным».
На фоне быстрого распространения «омикрона» Россия с полуночи 28 ноября ограничила въезд из ЮАР, Ботсваны, Намибии, Зимбабве, Лесото, Мадагаскара, Мозамбика, Танзании, Эсватини и Гонконга. При этом прибывающих из ЮАР россиян размещают в пансионате в Сергиевом Посаде в Московской области на обязательный двухнедельный карантин.