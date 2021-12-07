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48 минут назад

Режим ЧС объявили в Новгородской области из-за обрывов ЛЭП, связанных с непогодой

Власти Новгородской области ввели с 8 декабря режим чрезвычайной ситуации из-за обрывов линий электропередачи. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщил глава региона Андрей Никитин.

Режим ЧС объявили в Новгородской области из-за обрывов ЛЭП
Фото: DepositphotosDepositphotos

Обрывы ЛЭП происходили из-за обильных снегопадов и ледяных дождей.

«С 8 декабря на территории региона вводится режим чрезвычайной ситуации. Это связано с многочисленными обрывами линий электропередачи, которые фиксируются в большинстве районов», — написал Никитин.

Ранее сообщалось, что рекордное количество снега для 7 декабря выпало в Москве. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец на своей странице в Instagram.

Синоптик отметил, что по состоянию на 18:00 мск в осадкометрах в Тушино зарегистрировано 7 мм осадков, на ВДНХ — 8 мм, на Балчуге — 10 мм, а в Новой Москве и Михайловском — 12 мм. По словам Тишковца, в Подмосковье больше всего осадков зафиксировано в Железнодорожном и Коломне — 16 мм. Это почти 30% месячной нормы.

Синоптики сообщали, что вслед за снегом в столичный регион придет потепление до нуля градусов. К утру 8 декабря дороги покроются льдом. Руководитель Гидрометцентра Вильфанд заявил, что столицу ждет сильнейший снегопад с момента открытия метеорологической станции на ВДНХ в 1948 году.

Общество,Евгений Тишковец,Андрей Никитин,
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