Режим ЧС объявили в Новгородской области из-за обрывов ЛЭП

Власти Новгородской области ввели с 8 декабря режим чрезвычайной ситуации из-за обрывов линий электропередачи. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщил глава региона Андрей Никитин.

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Обрывы ЛЭП происходили из-за обильных снегопадов и ледяных дождей.

«С 8 декабря на территории региона вводится режим чрезвычайной ситуации. Это связано с многочисленными обрывами линий электропередачи, которые фиксируются в большинстве районов», — написал Никитин.

Ранее сообщалось, что рекордное количество снега для 7 декабря выпало в Москве. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец на своей странице в Instagram.

Синоптик отметил, что по состоянию на 18:00 мск в осадкометрах в Тушино зарегистрировано 7 мм осадков, на ВДНХ — 8 мм, на Балчуге — 10 мм, а в Новой Москве и Михайловском — 12 мм. По словам Тишковца, в Подмосковье больше всего осадков зафиксировано в Железнодорожном и Коломне — 16 мм. Это почти 30% месячной нормы.