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15 минут назад

У 100 прибывших в Россию из ЮАР заподозрили коронавирус

Около 100 прибывших в Россию из ЮАР поместили в обсерватор с подозрением на коронавирус, из них 24 госпитализироаны, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет ТАСС.

У 100 прибывших в Россию из ЮАР заподозрили коронавирус
Фото: DepositphotosDepositphotos

«Любое недомогание, повышение температуры - основание для того, чтобы человек был госпитализирован. Вот сейчас из общего количества приезжих там почти под сотню, госпитализировано уже из обсерватора в стационар 24 человека", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия-1».

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По ее словам, большинство госпитализаций – из-за положительного ПЦР-теста, но среди них есть и те, у кого ПЦР пока отрицательный, но имеются клинические проявления заболевания.

Попова добавила, что в настоящее время в РФ новый штамм «омикрон» выявлен в двух случаях. У остальных исследования продолжаются.

По словам главы Роспотребнадзора, Россия придерживается выработанной тактики борьбы с распространением коронавируса, предполагающей ужесточение контроля, но не закрытие границ.

При этом выявлением россиян, возвращающихся на родину из Африки через другие страны, занимается пограничная служба, которая проверяет наличие в паспорте штампов стран, с которыми ограничено сообщение.

«Если находят эти штампы, они это делают достаточно быстро на границе, <...> они передают информацию сотруднику Роспотребнадзора. Вместе с коллегами работают и специалисты и сотрудники органов внутренних дел, и человек должен в этой ситуации уехать в обсерватор. То есть здесь желание обойти есть. А вот возможности, я надеюсь, не будет», - пояснила Попова.

Ранее Попова сообщила, что Россия ввела двухнедельный карантин для тех, кто возвращается из ЮАР и стран, которые граничат с ней.

Новый штамм коронавируса B.1.1.529 был выявлен в середине ноября в ЮАР и Ботсване. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала новый вариант вируса греческой буквой «омикрон» и включила его в группу «вызывающих обеспокоенность» (VOC). Также эксперты пришли к предварительным выводам о том, что риск заражения этим штаммом является «повышенным». Согласно начальным данным исследований, проведенных в ЮАР, установлено, что новый штамм обладает 50 мутациями. Из них 34 находятся в белковых соединениях шипов, с помощью которых коронавирус проникает в клетки человека и может частично обходить вакцинный иммунитет. В России штамм «омикрон» был выявлен у двух прилетевших из ЮАР граждан.

Общество,Анна Попова,ВОЗ,Роспотребнадзор,МВД,ИТАР-ТАСС,
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