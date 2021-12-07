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1 час назад

Главная вечеринка креативной индустрии BEZ PRAVOK пройдет в арт-центре Mutabor

Вечеринка креативной индустрии BEZ PRAVOK пройдет 17 декабря. Мероприятие состоится в стенах арт-центра Mutabor. Официальными digital-партнерами события выступают Rambler&Co и «Лента.ру».

Главная вечеринка креативной индустрии BEZ PRAVOK пройдет в арт-центре Mutabor
Фото: «Без правок»«Без правок»

Гостей ждут выступления 19 артистов, распределенных по четырем тематическим танцполам. Выступят Simple Symmetry, Никита Забелин, Nina Indi, Тимур Птахин и другие.

За световое оформление вечеринки отвечает Stage Design студия СЕТАП. Их работы можно было видеть на фестивале Signal Festival и Alfa Future People, концертах Хаски, вечеринках ARMA и других событиях.

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