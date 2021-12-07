Главная вечеринка креативной индустрии BEZ PRAVOK пройдет в арт-центре Mutabor

Гостей ждут выступления 19 артистов, распределенных по четырем тематическим танцполам. Выступят Simple Symmetry, Никита Забелин, Nina Indi, Тимур Птахин и другие.

За световое оформление вечеринки отвечает Stage Design студия СЕТАП. Их работы можно было видеть на фестивале Signal Festival и Alfa Future People, концертах Хаски, вечеринках ARMA и других событиях.