"Жил один": мать рассказала об устроившем стрельбу в МФЦ

Мать Сергей Глазова, устроившего стрельбу в столичном МФЦ, два дня не могла дозвониться до сына, пишет Телеграм-канал «112».

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«Вчера звонила, позавчера, не подходит к телефону и все. Смску посылаю, не отвечает». – рассказала женщина.

Она не понимает, где ее сын взял оружие и как мог устроить стрельбу в МФЦ.

По ее словам, сын всегда был спокойным и учился на одни пятерки. Школьные учителя отзывались о нем, как о хорошем парне. После школы Глазов закончил военную академию, дослужился до подполковника.

«Потом заграницу его посылали, в Малайзию, год с лишним был там. Как из командировки приехал в 2009 году, захотел уйти. Говорил, что уже не может там находиться. Последнее время жил один», - добавила женщина.