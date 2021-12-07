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22 минуты назад

"Жил один": мать рассказала об устроившем стрельбу в МФЦ

Мать Сергей Глазова, устроившего стрельбу в столичном МФЦ, два дня не могла дозвониться до сына, пишет Телеграм-канал «112».

"Жил один": мать рассказала об устроившем стрельбу в МФЦ
Фото: ТАССТАСС

«Вчера звонила, позавчера, не подходит к телефону и все. Смску посылаю, не отвечает». – рассказала женщина.

Она не понимает, где ее сын взял оружие и как мог устроить стрельбу в МФЦ.

По ее словам, сын всегда был спокойным и учился на одни пятерки. Школьные учителя отзывались о нем, как о хорошем парне. После школы Глазов закончил военную академию, дослужился до подполковника.

«Потом заграницу его посылали, в Малайзию, год с лишним был там. Как из командировки приехал в 2009 году, захотел уйти. Говорил, что уже не может там находиться. Последнее время жил один», - добавила женщина.

7 декабря в здании МФЦ «Рязанский» на 1-й Новокузьминской улице в Москве мужчина открыл стрельбу по людям, а затем попытался скрыться. В результате погибли два человека, еще четверо, в том числе 10-летняя девочка, ранены. Стрелка задержал сотрудник полиции из подразделения по вопросам миграции Георгий Домолаев. Преступником оказался 45-летний Сергей Глазов. Он является бывшим армейским подполковником, служил в военной части 33949. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по двум статьям: об убийстве двух лиц и незаконном обороте оружия. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев принял решение представить полицейского Георгия Домолаева к награде.

Общество,Владимир Колокольцев,МВД,
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