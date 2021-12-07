Самую длинную лестницу в России сняли на видео

Самая длинная лестница в России, ведущая на вершину Торгашинского хребта, открылась для туристов в первый день зимы, 1 декабря. Ruptly прошли по обновленному туристическому маршруту во вторник.

Новая дорога, строительство которой началось летом, соединяет две природные достопримечательности Красноярска - заповедник "Столбы" и Торгашинский хребет - в один туристический кластер. Лестница состоит из 1683 ступеней, а общая протяженность объекта достигает 1,2 километра. Желающие подняться на хребет в среднем потратят около 40 минут, а также столкнутся с перепадом высот в 240 метров.

На территории маршрута находятся три смотровые площадки с видами на уникальную природу Красноярского края. Туристам встретятся участки со скалами, равнинами и густым хвойным лесом. По заявлению губернатора Александра Усса, лестница построена с минимальным вмешательством в природный ландшафт.