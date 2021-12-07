В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 74.14EUR 83.71
Войти в почту
31 минуту назад

Самую длинную лестницу в России сняли на видео

Самая длинная лестница в России, ведущая на вершину Торгашинского хребта, открылась для туристов в первый день зимы, 1 декабря. Ruptly прошли по обновленному туристическому маршруту во вторник.

Новая дорога, строительство которой началось летом, соединяет две природные достопримечательности Красноярска - заповедник "Столбы" и Торгашинский хребет - в один туристический кластер. Лестница состоит из 1683 ступеней, а общая протяженность объекта достигает 1,2 километра. Желающие подняться на хребет в среднем потратят около 40 минут, а также столкнутся с перепадом высот в 240 метров.

На территории маршрута находятся три смотровые площадки с видами на уникальную природу Красноярского края. Туристам встретятся участки со скалами, равнинами и густым хвойным лесом. По заявлению губернатора Александра Усса, лестница построена с минимальным вмешательством в природный ландшафт.

Особое впечатление объект производит в вечернее время, когда включается подсветка, смонтированная на всей его протяженности. Также на маршруте установлены скамейки, чтобы желающие могли перевести дух.

Общество,Видео,Александр Усс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители