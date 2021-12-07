Омикрон-штамм коронавируса характеризуется высокой заразностью и продолжает распространяться по миру. Об этом заявила во вторник руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

"Это сегодня все больше и больше звучит в научных публикациях, что штамм ["омикрон"] реализует свои возможности по высокой контагиозности, по высокой заразности и продолжает распространяться по миру", - сказал она.

"Конечно же, риски остаются достаточно высокими", - подчеркнула Попова.

Глава Роспотребнадзора отметила, что сейчас известны результаты геномного секвенирования 696 вариантов коронавируса из 48 стран.

На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность", поскольку может сказаться на эффективности вакцин. Согласно предварительным данным, штамм обладает повышенной способностью к распространению.

За прошлую неделю темпы снижения заболеваемости коронавирусом в стране упали, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Сокращение составило всего 2,9 процента.

"Неделей раньше это было минус 8,3 процента", - подчеркнула она.

Показатели заболеваемости растут уже в 11 регионах, отсутствие значимой динамики фиксируется в 17, а снижение продолжается в 57 субъектах Федерации. Коэффициент распространения остается достаточно высоким, он не опускается ниже 1 на протяжении последних 10 дней, отметила Попова.

"Это заставляет нас думать о том, что снимать какие-то ограничительные мероприятия сегодня совершенно преждевременно, - заявила главный санитарный врач страны. - Эпидситуация остается напряженной. Ежесуточное количество регистрируемых случаев остается достаточно высоким, и здесь любое нарушение требований, правил или необоснованное ослабление режима ограничений приведет к дальнейшему росту после той стабилизации, которая достигнута таким сложными напряженным трудом".

В понедельник, 6 декабря, Россия стала 42-й страной, где обнаружился новый штамм коронавируса. Неделей ранее таких государств было около 20, двумя неделями ранее об «омикроне» вообще никто не слышал.

По данным Роспотребнадзора, нулевыми пациентами стали двое вернувшихся из ЮАР россиян, всего ковид выявили у десяти туристов из Южной Африки, их образцы секвенируют.

Даже притом, что все заболевшие находятся в обсерваторе, исключить распространение варианта внутри России нельзя — в США, например, случаи выявлены примерно в трети штатов. Оценить масштабы угрозы проблематично, данных о новом варианте все еще мало, но первые оценки появляются.

Как сообщили на выходных в Белом доме, пока в ЮАР фиксируют исключительно легкие случаи течения «омикрона» — это обнадеживает. Но есть и тревожные данные, отмечает в эфире CNN эпидемиолог из ЮАР Салим Абдул Карим, в прошлом сопредседатель правительственного комитета по ковиду:

«Один из наших исследовательских центров опубликовал предварительную оценку соотношения между случаями первичной и повторной инфекции. Как оказалось, с «омикроном» мы наблюдаем рост доли повторных заражений — причем почти в 2,5 раза по сравнению с показателем прошлых волн. Скорее всего, показатель продолжит расти — просто потому, что переболевших будет больше, но в любом случае это уже очень серьезный скачок. Похоже, у переболевших отсутствует сколько бы то ни было серьезная защита от заражения «омикрон»-вариантом».

Даже при том, что переболевшие в России и подавляющем большинстве других государств давно могут вакцинироваться, это не обязательно гарантирует защиту от нового варианта. Более того, учитывая уклонение «омикрона» от естественного иммунитета, менее эффективен может быть и вакцинный. Неделю назад в научном сообществе говорили, что оценить степень защиты можно будет за две-три недели. Но гипотезы можно строить и сейчас, отмечает советник Белого дома по здравоохранению Энтони Фаучи:

«Вакцины, которые мы используем сегодня, направлены против оригинального уханьского штамма. Тем не менее мы видим, что если уровень иммунной защиты достаточно высок, вакцина работает и против других вариантов. Даже на фоне волны «дельты» вакцинированные, и особенно ревакцинированные, были хорошо защищены от болезни. Поэтому мы уверены, что и при «омикроне» вакцины будут обеспечивать людям определенную, а может быть, даже существенную степень защиты».

Учитывая, что и Россия, и другие крупные страны закрыли границы только с первоначальным очагом «омикрона», но не с другими странами, где он обнаружился, глобальное распространение варианта — это данность. Скорость роста заболеваемости в ЮАР на фоне «омикрона» стала беспрецедентной для страны — почти в десять раз за неделю — возможно, это ждет и другие регионы. Но при этом пока от нового штамма никто не умер — вполне возможно, он будет вызывать более легкое течение болезни.

Штамм коронавируса «Омикрон» может оказаться живой вакциной, так как у него снижена патогенность, а после выздоровления у пациента появляется иммунитет даже к болезнетворным вариантам инфекции. Об этом в разговоре с URA.RU заявил вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков.

«Есть оптимистичное мнение о том, что сейчас COVID ускоренно прошел вторую фазу эволюции. Он стал менее патогенным, но при этом одновременно и более заразным, что тоже хорошо, потому что таким образом, может быть, природа создала живую вакцину против коронавируса. То есть те люди, которые переболеют и перенесут этот штамм коронавируса, станут устойчивыми к болезнетворным вариантам», — сказал URA.RU Петр Чумаков.

Вирусолог допустил, что с появлением «Омикрон»-штамма больше не будет локдаунов.

«Мы посмотрим, как это будет развиваться, потому что надо еще последить, как вытесняет „Омикрон“ болезнетворные штаммы и как это влияет на тяжесть заболевания, на количество пациентов на койках интенсивной терапии. Все же эти карантинные меры привязаны к возможностям медицины. Если это даст передышку для медицины, то, наверно, мы не увидим больше серьезных карантинов», — уточнил собеседник агентства.

Данные об эффективности вакцин против нового штамма коронавируса «омикрон» точно будут известны на следующей неделе, сообщил главный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн изданию Lenta.ru. Но возможно, информация появится даже раньше, добавил он.

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Может быть, на этой неделе появятся результаты по поводу того, как «омикрон» реагирует на вакцины. Крайний срок — следующая неделя, — заявил Альтштейн.

Он объяснил, что для получения данных нужно провести реакцию нейтрализации в лаборатории. Альтштейн предположил, что размножающийся штамм вируса уже получен и в данный момент проводятся молекулярные исследования. По словам вирусолога, компании-разработчики вакцин помогают исследованиям, так как заинтересованы в быстром их результате.

Вакцины же, считает Альтштейн, должны работать и против нового штамма, но, вероятно, слабее, чем против других.

Штамм «Омикрон» является наиболее мутирующим по сравнению с другими существующими вариантами COVID-19, однако он может оказаться полезен, так как на данный момент у него небольшая летальность. Об этом URA.RU рассказали профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов и вирусолог, доктор медицинских наук, Анатолий Альтштейн.

«Данных о том, что „Омикрон“ вызывает тяжелые заболевания, пока нет. Но это пока не окончательно. Известны только несколько случаев, когда разом заражались десятки людей. То есть он обладает довольно высокой заразностью. Возможно, если мы понаблюдаем за развитием ситуации, то потом пошире распахнем двери, чтобы побольше „Омикрона“ к нам пришло. Возможно, он окажется значительно легче „дельты“. Он будет заражать людей, мы будем иметь легкие заболевания, и никакой коронавирус нам уже не будет страшен. Но пока мы не знаем, будет ли „Омикрон“ иммунизировать против других вариантов», — рассказал в беседе с URA.RU Альштейн.

Как отметил Алексей Аграновский, разница между «дельтой» и «Омикроном» в большом количестве замен аминокислот в белках, кодируемых в геноме этого вируса. То есть разница в большом количестве мутаций.

«Всего мутаций около 50. В 32, в белке шипа, другие аминокислоты. Так много никогда не было. Но никто пока не доказал, что „Омикрон“ — это опасный штамм. За ним надо внимательно следить, но по нынешним данным, он не опаснее „дельты“», — рассказал URA.RU Аграновский.

Вирусолог отметил, что штамм «Омикрон» неизбежно проникнет в Россию, но пока не ясно, сможет ли он вытеснить «дельту».

«В ближайший месяц будет ясно, насколько он конкурентоспособен и потеснит ли он „дельту“», — отметил Аграновский.

По словам вирусолога, по одной из версий штамм «Омикрон» возник в результате мутации британского штамма.

«Вирус в течение нескольких месяцев находился в организме, и мутации постепенно накапливались. Это случайный процесс», — заключил Аграновский.

Сергей Нетесов также отметил, что большая патогенность опасность варианта «Омикрон» еще не доказана.

СО РАН

«На данный момент выявлено всего около 100 больных. Основные отличия этого варианта от „дельты“ четко покажет только будущее. Прошло пока что недостаточно времени, чтобы оценить, какими будут реальные отличия варианта „Омикрон“», — подчеркнул вирусолог.

По заключению ВОЗ новый вариант вызывает озабоченность ввиду того, что в Южной Африке он начал быстро вытеснять все циркулирующие до него варианты. Вирусолог отметил, что России все-таки стоило хотя бы на несколько недель закрыть авиасообщение с теми странами, где был обнаружен «Омикрон».

«Вот Израиль вообще закрыл все границы. Они решили перестраховаться, перекрыть на пару недель границы, пока не разберутся, что это за вариант, как интенсивно он передается, какая у него патогенность», — заключил Нетесов.

Новый "омикрон"-штамм коронавируса, обнаруженный в ряде стран мира, пока не вызвал ни одной смерти. Об этом сообщает AFP, ссылаясь на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

По словам директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана, необходимо еще несколько недель, чтобы определить степень заразности новой разновидности вируса и понять, вызывает ли она более тяжелое течение COVID-19. Райан подчеркнул, что специалисты намерены получить ответы, "которые нужны всем", пишет РИА Новости.

Ранее эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове заявила, что заразившиеся "омикрон"-штаммом коронавируса переносят COVID-19 в более легкой форме. Об этом свидетельствуют первоначальные данные, однако делать окончательные выводы на этот счет делать пока рано. Она пояснила, что процесс прохождения всего цикла - от заражения и до полного выздоровления - занимает время, и могут понадобиться недели, чтобы понять, у скольких из инфицированных "омикрон"-штаммом разовьется тяжелое заболевание.