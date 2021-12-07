Отставной офицер расстрелял сотрудников московского МФЦ из-за медицинской маски. Два человека погибли, трое ранены

Москвич открыл стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы

7 декабря в МФЦ «Рязанский» на 1-й Новокузьминской улице мужчина начал стрелять в сотрудников и посетителей. По предварительным данным, в результате инцидента погибли два человека — сотрудница МФЦ (администратор) и охранник. Еще три человека пострадали, в том числе десятилетняя девочка Софья. Она была в МФЦ с семьей. Девочка пошла попить воды к кулеру с водой в тот момент, когда в помещении началась стрельба. Вооруженный мужчина выстрелил в сотрудника центра. Затем, по словам Софии, он навел дуло на нее и нажал на курок: пуля задела ее по касательной. Она убежала, ее вместе с семьей эвакуировали. Раненого ребенка доставили в больницу в критическом состоянии, врачи проведи ей операцию. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.. Гибель двоих человек подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин.

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Стрелка задержал сотрудник миграционной службы, работающий в МФЦ

Нападавшего удалось задержать старшему лейтенанту Георгию Домолаеву, сотруднику Главного управления по вопросам миграции МВД России. Он услышал хлопки и звук пожарной сирены и выбежал в коридор. Очевидцы указали ему на мужчину, который стрелял, а потом вышел на улицу. В МВД отметили, что старший лейтенант был без табельного оружия, но, несмотря на это, догнал и обезвредил преступника. Личность стрелявшего была установлена — это 45-летний москвич Сергей Глазов, подполковник запаса российской армии. Позже источники RT сообщили, что он служил в Службе внешней разведки (СВР). После убийства в СМИ появилась фейковая фотография преступника. Изображенный на ней мужчина — полный тезка задержанного. Он записал видеообращение, где объяснил, что не имеет отношения к случившемуся, в настоящее время находится в одном из поселков Подмосковья и собирает кухню. «Мне сейчас все названивают», — признался Глазов.

Задержанный был в неадекватном состоянии

По словам очевидцев, стрелявший находился в неадекватном состоянии. Как уточняет Telegram-канал Baza, при задержании Глазов рассказывал полицейским о мировом заговоре, коронавирусе и пандемии. Ему назначена психолого-психиатрическая судебная экспертиза. У Глазова изъяли пистолет, по предварительным данным, травматическое оружие, переделанное под боевой патрон.

Как уточняет радиостанция «Говорит Москва» в своем Telegram-канале, также у Глазова при себе была сумка, из которой торчали провода. В настоящий момент ее изучают специалисты.

Причиной конфликта стало требование охраны МФЦ надеть медицинскую маску