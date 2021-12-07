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1 час назад

Ракова сообщила о четырех пострадавших в результате стрельбы в МФЦ Москвы

Троих взрослых, пострадавших во время стрельбы в МФЦ в Москве, доставили в НИИ им. Н. В. Склифосовского, а ребенка - в Морозовскую городскую клиническую больницу. Об этом журналистам сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ракова сообщила о четырех пострадавших в результате стрельбы в МФЦ Москвы
Фото: ТАССТАСС

"В результате происшествия две женщины и один мужчина доставлены в НИИ Склифосовского, девочка 10 лет - в детскую Морозовскую больницу. Их состояние оценивается как тяжелое <…> Все четверо пострадавших находятся сейчас в операционных", - сказала Ракова.

Она сообщила, что во вторник днем в центр госуслуг района Рязанский для получения паспорта пришел мужчина. В зоне ресепшена мужчина открыл стрельбу. В результате двое сотрудников - администратор и охранник - погибли, еще четыре человека пострадали, среди них сотрудник ГБУ "Жилищник", сотрудник МФЦ и двое посетителей, в том числе девочка 10 лет.

На место происшествия прибыли пять бригад скорой медицинской помощи. Врачи начали оказывать пострадавшим экстренную медицинскую помощь. На место были незамедлительно вызваны правоохранительные органы и проведена эвакуация посетителей и сотрудников. Преступник задержан, ведется следствие.

"Столичные офисы "Мои документы" оборудованы тревожными кнопками, сигнал с которых в случае кризисных ситуаций, таких как террористическая угроза, пожары и другие техногенные происшествия, напрямую поступает в правоохранительные органы. Также в каждом центре госуслуг работают охранники, которые в случае необходимости вызывают оперативные службы", - подчеркнула Ракова.

Общество,МВД,
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