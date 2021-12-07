«Девчонки, бегите!»: очевидец рассказал о стрельбе в МФЦ

«Я по работе спустилась в МВД, и тут начался шум, визг. Я вышла из кабинета, и он наставил на меня пистолет. Но у него, видимо, что-то заклинило и не сработало. Он по ноге побил, и выстрелило в пол. Я пошла на свое рабочее место и увидела, что лежит девочка на ресепшене и кричит: «Помогите, пожалуйста! Что с моими ногами?» Оружие было с глушителем, он был один — в маске, в коричнево-зеленом костюме». – рассказала женщина.