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35 минут назад

«Девчонки, бегите!»: очевидец рассказал о стрельбе в МФЦ

Женщина-очевидец рассказала, как утроивший стрельбу в МФЦ направил на нее пистолет, но оружие заклинило, и она осталась жива, пишет Телеграм-канал Shot.

«Я по работе спустилась в МВД, и тут начался шум, визг. Я вышла из кабинета, и он наставил на меня пистолет. Но у него, видимо, что-то заклинило и не сработало. Он по ноге побил, и выстрелило в пол. Я пошла на свое рабочее место и увидела, что лежит девочка на ресепшене и кричит: «Помогите, пожалуйста! Что с моими ногами?» Оружие было с глушителем, он был один — в маске, в коричнево-зеленом костюме». – рассказала женщина.

Другая участница событий рассказала, что сначала услышала сильные хлопки. Потом на второй этаж зашел мужчина и сказал:

«Девчонки, бегите!». Включилась сирена, началась эвакуация.

«Начали кричать: «Вызовите скорую». Стрелял мужчина. Его поймали сотрудники УФМС и передали полицейским. Он изначально общался с администратором, где талоны выдают. Сейчас все эвакуированы», - рассказала очевидец.

Как сообщает Рен ТВ, еще одна свидетельница событий рассказала, что оформляла загранпаспорт, когда раздался выстрел. Всех по громкой связи попросили немедленно покинуть помещение якобы в связи с пожаром. Когда люди стали выходить из помещений, прозвучали еще несколько выстрелов. В этот момент кто-то выпрыгнул из окна МФЦ, который расположен на первом этаже. Посетителей стали заводить обратно в кабинеты. В это время стрелка обезвредили.

45-летний бывший военный Сергей Глазов во вторник днем в столичном МФЦ «Рязанский» открыл огонь из травматического пистолета, переоборудованного под стрельбу боевыми. Два человека погибли на месте. Пострадали трое, в том числе 10-летняя София Козак.

Общество,Видео,МВД,
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