20 идей по развитию России от Дмитрия Давыдова: что нужно для развития судебной системы

Повышение зарплат судьям, внедрение практики «ночных судов» и установка пошлин на длительные судебные слушания позволят усовершенствовать систему судопроизводства в России и повысить инвестиционную привлекательность страны, считает общественный деятель Дмитрий Давыдов.

В проекте «20 идей по развитию России» Давыдов отмечает, что нагрузка на суды ежегодно возрастает, при этом зарплата судей не соответствует объему нагрузки. Общественник приводит статистику Судебного департамента Верховного Суда, согласно которой в 2012 году в первой инстанции было зарегистрировано около 3 980 360 дел и материалов, а в 2017 году уже 5 821 463.

Также Давыдов указывает, что количество судей в расчете на 100 тысяч населения постоянно сокращается, а зарплата российских судей значительно ниже, чем у их коллег из европейских стран с сопоставимым уровнем жизни. По данным Европейской комиссии по эффективности правосудия (ЕКЭП), зарплата начинающего судьи в России составляет 15,6 тысячи евро в год против 21,1 тысячи евро в год в Черногории и 45 тысяч евро в год в Румынии.

Общественник отмечает, что даже с учетом этих факторов российские суды являются одними из лучших в Европе по уровню информатизации и по скорости рассмотрения гражданских, в том числе коммерческих, дел. По его словам, ряд нововведений позволит российской судебной системе стать одной из лучших и по другим показателям.

Давыдов предлагает на 30% повысить зарплату судьям и секретарям суда и ввести систему премирования за сверхурочную работу с целью разрешить дело в максимально короткие сроки. Он также предлагает ввести премии за качество правосудия, повышение квалификации и количество рассмотренных дел на иностранном языке.

По словам общественника, финансировать увеличение денежного вознаграждения судьям необходимо за счет увеличения штрафов для правонарушителей (штрафам посвящены несколько разделов его «20 идей»), а также повышения судебных пошлин. И штрафы, и пошлины в России значительно ниже, чем в других странах, близких к России по уровню жизни, отмечает Дмитрий Давыдов.

Второе предложение касается внедрения практики так называемых «ночных судов» для рассмотрения мелких дел. Эта практика широко применяется в Сингапуре, Казахстане, США и Великобритании. «Ночные суды» функционируют в нерабочее время – вечером, ранним утром или в выходные дни. Через работу таких инстанций можно добиться, чтобы решение по делу было вынесено в день его подачи в суд. В Казахстане, где «ночные суды» заработали в 2018 году, нагрузка на судей снизилась на 50-55 дел в месяц.

Также автор «20 идей» предлагает установить пошлины на длительные судебные слушания для гражданских дел. По его словам, необходимо определить «бесплатное» количество часов или дней, которое может занимать слушание в одной инстанции, а все, что выходит за эти временные рамки, облагать пошлиной в зависимости от суммы иска. Он отмечает, что подобная практика будет мотивировать стороны начинать слушание только в случае максимальной готовности, сократит задержки по вине сторон и в конечном итоге значительно ускорит процесс принятия решения.

Как считает общественник, все перечисленные меры должны способствовать росту квалификации судей и их мотивации, сокращению коррумпированности судов и привлечению в профессию талантливой молодежи. Оптимизация работы судов выведет систему судопроизводства в России на качественно новый уровень и сделает страну более привлекательной для инвестиций.