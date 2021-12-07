Что не так с табличками на узбекском в московском метро

Отмечается, что такое обращение было сделано после поступления соответствующих жалоб москвичей Фадееву.

«Особое раздражение жителей вызывают надписи на указателях в метро «Прокшино» на узбекском и таджикском языках. Вместо политики по интеграции мигрантов в общество и местную культуру у нас создаются все условия для комфортного проживания приезжих без знания и владения русским языком», — говорится в одном из них.

Председатель СПЧ согласился, что подобные таблички могут нарушать федеральный закон «О государственном языке Российской Федерации» и Типовые правила пользования метрополитеном.

Соцсети

Указатели на таджикском и узбекском языках появились на станции «Лесопарковая» Бутовской линии московского метрополитена. Об этом сообщается в Telegram-канале РБК.

В источнике опубликовали фотографии, на которых видно, что текст на указателях и на дверях написан на таджикском (на кириллице) и узбекском (на латинице) языках.

От станции «Лесопарковая» ходят автобусы до миграционного центра.

Ранее вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил о серьезной нехватке трудовых мигрантов в городе. По его словам, столица в настоящее время нуждается в 200 тыс. иностранных рабочих.

Чиновник рассказал, что в сложившейся ситуации застройщики и другие работодатели «перекупают сотрудников друг у друга», а это приводит к увеличению стоимости услуг мигрантов.

Ефимов также выразил надежду на то, что в ближайшее время ограничения на въезд трудовых мигрантов в Россию будут смягчаться.

До этого президент России Владимир Путин отметил нехватку рабочих рук в целых отраслях экономики страны.

Количество мигрантов на столичных стройках снизилось более чем в два раза. При этом объём жилищного строительства вырос почти вдвое по сравнению с уровнем пятилетней давности. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин заявил в эфире телеканала «Россия 1».

Количество мигрантов на строительных площадках города Москвы, по крайней мере в рамках нашего городского заказа, уменьшилось более чем в два раза, — сказал градоначальник.

Он пояснил, что столичные власти уже давно реализуют программу постепенного вытеснения мигрантов и замещения их на ключевых городских проектах специалистами из Москвы или других российских регионов. По его словам, они обладают более высоким уровнем квалификации.

Ранее вице-мэр Москвы Андрей Бочкарёв заявил, что власти готовят план решения кадрового кризиса на стройках. Он предусматривает отказ от использования труда мигрантов и рационализацию, позволяющую повысить производительность. Процесс строительства должен требовать втрое меньше людей и занимать вдвое меньше времени. Сделать это возможно за счёт технологических решений и механизации возведения объекта.

Заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков заявил, что количество мигрантов, работающих в сфере столичного ЖКХ, сократилось с 100 000 до 60 000 человек. При этом для оставшихся созданы приемлемые условия, и они живут в «комфортных городках». Глава профсоюза мигрантов Рустам Касимов и демограф Ольга Чудиновских в беседе с «Секретом фирмы» подтвердили, что приезжих рабочих в Москве стало меньше. Но оба собеседника усомнились в том, что мигранты теперь живут в комфорте.

«Над поручением (мэра Москвы) Сергея Семёновича (Собянина) работаем уже несколько лет, постепенно сокращая привлечение иностранных граждан. Если раньше число мигрантов среди наших работников доходило до 100 000, то сейчас их около 60 000», — привёл «Интерфакс» слова заммэра Петра Бирюкова.

Он добавил, что для мигрантов созданы «все необходимые бытовые условия» и они «живут в комфортных городках, обеспечены медицинским обслуживанием».

«Секрет фирмы» попросил главу профсоюза мигрантов Рустама Касимова и заведующую лабораторией экономики народонаселения и демографии МГУ Ольгу Чудиновских рассказать, действительно ли уменьшилось количество приезжих в Москве.

«Мигранты не приехали»

«Мигранты не уехали, а, скорее, не приехали. Большинство сезонных рабочих, которые летом работают на стройке, а зимой в ЖКХ, из-за экономической ситуации не едут в Россию. До начала кризиса они могли получать зарплату в 30 000–35 000 рублей и отсылать что-то родным. Но сейчас уже такой возможности нет. Здесь остаются те, кто не может найти работу у себя на родине или в других странах. Кроме этого, усиливаются проверки миграционного режима. Трудно стало находиться в нелегальном поле. Это тоже уменьшило количество людей, которые могли жить более свободно», — рассказал Касимов.

Он добавил, что зарплата у мигрантов в Москве сравнительно небольшая — от 35 000 до 50 000 рублей. Работать при этом приходится много, а россияне не хотят трудиться в сферах, где заняты приезжие.

«Сейчас в Узбекистане люди могут найти работу в районе $300–500, это в строительстве и в других сферах. То есть те же самые 30 000–40 000 рублей. При этом люди работают у себя дома. Или (они могут) поехать в Турцию, где климат приятнее. В Москве более агрессивная среда», — заключил глава профсоюза.

Уходят в курьерские службы

С Касимовым согласна и демограф, завлабораторией экономики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ Ольга Чудиновских.

«Действительно сократилось количество трудовых мигрантов. Сократилось прежде всего в сфере ЖКХ. Скорее всего, это вынужденная мера, Собянин говорит, что они собираются замещать эти вакансии рабочими из регионов. Но это маловероятно, потому что тогда в регионах некому будет работать, да и не поедут на такую неквалифицированную работу. Если Бирюков говорит, что осталось только 60 000 человек и они живут в комфортных условиях, то это можно только приветствовать», — сказала Чудиновский.

Она затруднилась спрогнозировать, будет ли и дальше сокращаться количество мигрантов в московском ЖКХ. Пока что непонятно, какую политику дальше применит мэрия в отношении приезжих рабочих.

«Скорее всего, многие уехали домой, а молодёжь могла уйти в курьерские службы — это сейчас востребованная и хорошо оплачиваемая занятость. Это просто рыночные механизмы», — заключила демограф.

«Фраза для красного словца»

По поводу создания комфортных условий Касимов заявил, что не знает, о чём именно говорит Бирюков. «Скорее всего, это очередная фраза, брошенная для красного словца», — сказал эксперт. По словам правозащитника, как правило, мигранты живут в строительных городках или служебных помещениях.

«Я не слышал ни об одном организованном городке. Есть общежития, но это не городки. В основном они снимают какие-то помещения, подвальные или полуподвальные. Или снимают квартиры вскладчину. Большинство сами решают вопрос с жильём, может быть, 20% какие-то ЖЭКи предоставляют какие-то помещения. Но это бывает очень редко», — сказал он.

Чудиновских также усомнилась в том, что в Москве есть «городки» для мигрантов. Она не смогла представить, где именно с учётом плотности застройки и дорогой земли в столице можно построить поселение для мигрантов.

Глава Минстроя Ирек Файзуллин назвал ориентировочную дату сокращения числа мигрантов на стройках Москвы. По словам чиновника, власти определятся со стратегией уменьшения задействованных на столичных объектах иностранцев в 2022 году, пишет РИА Новости.

К этому сроку, по словам министра, станет понятно, как именно будет проходить реализация идеи по привлечению россиян из ближайших регионов на стройки, сейчас стройкомплекс отрабатывает это поручение. Тогда же можно будет судить о влиянии меньшего числа мигрантов на производственные мощности с учетом реновации в столице.

В Минстрое не дали каких-либо конкретных рекомендаций по реализации инициативы, но отметили, что помогают регионам в организации строительных процессов, снятии барьеров и сохранении инвестиционно-строительного цикла. Ранее Файзуллин пояснил, что для эффективной работы на стройках без мигрантов регионам необходимо хорошо обучить новые кадры.

Приезжающие на работу в Россию граждане других государств СНГ должны как минимум знать русский язык, понимать, что из себя представляет страна. Такое мнение выразил в пятницу президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств объединения.

"Страны Содружества, действительно, многое связывает. Это общая история, духовные корни, глубокое переплетение культур, обычаев, традиций. И, конечно же, русский язык", - сказал он.

Президент РФ поблагодарил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко, который ранее обратил внимание на международную роль русского языка. По мнению Путина, "русский язык является объединяющей силой, скрепляет единое цивилизационное пространство на территории СНГ".

"Все мы хорошо понимаем и знаем, сколько трудовых мигрантов работает в России из стран Содружества. И для вас, и для нас важно, чтобы люди адаптировались, легко входили в нормальную жизнь России, - подчеркнул президент РФ. - Как минимум, русский язык нужно знать. Нужно понимать, что такое Россия".

Как считает Путин, трудовым мигрантам нужно знать культуру России, понимать взаимоотношения между народами страны, "да и бывшего Советского Союза".

"[Это важно] для того, чтобы интегрироваться и не только зарабатывать деньги, но и жить полноценной жизнью в стране", - указал он.

Глава российского государства напомнил, что на предыдущем саммите СНГ было принято решение провести в 2023 году в странах Содружества Год русского языка как языка межнационального общения. Он назвал весьма полезными меры, предусмотренные в рамках этой инициативы и направленные на поддержку, сохранение и повышение статуса русского языка, популяризацию российской культуры.

"Уверен, что все это будет способствовать духовному и культурному взаимообогащению стран - участниц Содружества", - подытожил Путин.

Количество патентов для трудовых мигрантов в России за десять месяцев 2021 года увеличилось почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные МВД по миграции за январь - октябрь 2021 года, с которыми ознакомился ТАСС.

"За январь - октябрь 2021 года оформлено патентов иностранным гражданам и лицам без гражданства 1 853 395", - говорится в материалах. При этом за аналогичный период прошлого года это число составило 971 854.

Кроме того, по данным МВД, выросло число иностранных граждан, поставленных на миграционный учет в РФ. Если в прошлом году их число составило 8 327 024, то в этом году оно увеличилось на 2,3 млн и достигло 10 616 980 человек. Также выросло число иностранных граждан, получивших российское гражданство, с 504 782 за десять месяцев прошлого года до 609 905 за аналогичный период 2021 года.