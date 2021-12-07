20 идей по развитию России от Дмитрия Давыдова: как вертикальные фермы решат проблемы сельского хозяйства

Внедрение в России вертикального земледелия - это еще один способ повысить эффективность сельского хозяйства и сделать его ключевым источником экономического роста, считает общественный деятель Дмитрий Давыдов.

В проекте «20 идей по развитию России» Давыдов предлагает развивать в стране новейший метод выращивания растений, который успешно применяется в Японии, США и Сингапуре, - вертикальные фермы или, как их еще называют, сити-фермы.

По словам общественника, вертикальное земледелие имеет ряд неоспоримых преимуществ, которые позволяют считать его технологией будущего и прогнозировать его стремительный рост.

Вертикальные фермы не требуют большой площади и могут располагаться внутри городских массивов. Технология позволяет выращивать в 15-20 раз больше растений на одном квадратном метре и снимать до 16 урожаев в год. Вертикальное земледелие не зависит от климатических условий местности и свойствах почвы и потребляет в 20-50 раз меньше воды, чем обычные посадки.

Расположение вертикальных ферм в городах или ближайших пригородах позволяет максимально сократить время между сбором урожая и его доставкой до магазинов или ресторанов. Благодаря этому сельхозпроизводителям не нужно использовать химические вещества, которыми зачастую обрабатывается продукция существующего промышленного производства, поскольку она снимается неспелой и дозревает в процессе доставки. По словам автора «20 идей», широкое распространение новой технологии позволит значительно улучшить вкус и полезность растительной пищи и снизить количество портящихся выбрасываемых продуктов.

Общественник приводит пример Японии, где расположена Mirai Corp - одна из крупнейших вертикальных ферм в мире. Для ее работы необходимо на 98% меньше воды по сравнению с традиционной фермой, при этом продуктивность в 50-100 раз выше. Другим успешным примером является американская Aerofarms – применяемые там технологии позволяют проводить до 26 сборов урожая в год и производить в 390 раз больше продукции с одного квадратного метра, чем в полевых условиях.

Дмитрий Давыдов предлагает установить максимальные налоговые льготы для компаний, которые занимаются проектированием, изготовлением, установкой и обслуживанием оборудования и программного обеспечения для вертикальных ферм.

Он отмечает, что в России вертикальное земледелие пока не получило широкого распространения из-за дороговизны оборудования для них. Налоговые льготы должны способствовать быстрому развитию производителей сити-ферм на внутреннем рынке, а со временем – их выходу на мировой рынок.

«Производители начнут активно рекламировать преимущества технологии вертикальных ферм в России, что вызовет повышенный интерес среди предпринимателей, которые станут массово внедрять этот метод на практике», - считает Дмитрий Давыдов.

Автор «20 идей» подчеркивает, что вкупе с озвученными ранее предложениями по налоговым льготам для сельхозпроизводителей это нововведение позволит России совершить настоящий прорыв в сельскохозяйственной отрасли.